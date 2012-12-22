نشست «ما و مسئله سبک زندگی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کانون اندیشه جوان، اولین نشست حوزوی «ما و مسئله سبک زندگی» دوشنبه 4 دی ماه از ساعت 8 الی 12 در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می گردد. این نشست با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، شهریار زرشناس و حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی کنی برگزار خواهد شد.

محل برگزاری نشست، میدان بهارستان، خیابان شهید‌ مصطفی‌خمینی(ره)، روبروی‌بیمارستان‌سپهر، حوزه علمیه امام رضا(ع) ‌می باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با واحد همایش‌ها و نشست‌های کانون اندیشه‌ی جوان به شماره 88960536 و 88989893 داخلی 105 تماس حاصل نمایند.