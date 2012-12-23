دکترعظیم حمزئیان در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز فرهنگی با کم شدن بودجه مواجه شده اند در حالیکه نگاه به مسائل فرهنگی باید سرمایه گذارانه باشد نه هزینه بر دانستن، زیرا هرهزینهای در این زمینه در آینده جواب میدهد لذا هزینه محسوب نمیشود به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به واسطه فشارهای مالی که عمدتاً در سالهای اخیر به کشور وارد شده بودجه هزینههای فرهنگی و یا بعضاً پژوهشی سازمانها و کل کشور تقلیل پیدا کرده است. این نگاه عموماً در بین دست اندرکاران کشور وجود دارد که نیازهای فوتی و فوری و ضروری کشور را پیش ببرند و نیازهای دیگر از جمله نیازهای فرهنگی را به تأخیر بیندازند.
مدیرادیان و مذاهب دانشگاه سمنان اظهارداشت: ولی متأسفانه با توجه به اینکه همیشه این مسئله بوده نیازهای فرهنگی مورد غفلت قرار میگیرند و باید مسئولان با دید و بینش خودشان نسبت به هزینه کرد مسائل فرهنگی رعایت این مسئله را بکنند و مقدار زیادی از بودجه را همانطور که به کارهای فوتی و فوری اختصاص میدهند به هزینههای فرهنگی هم اختصاص بدهند.
این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی ادامه داد: از این جهت هزینههای فرهنگی را به تعویق نیندازند و نگاه آنها به هزینههای فرهنگی طولانی مدت باشد هرچند به ظاهر میشود در آنها تأخیر انداخت، ولی عمدتاً نیازهای اساسی کشور هستند و عدم پرداخت این هزینهها میتواند اثرات مخرب زیادی بر کشور تحمیل کند.
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