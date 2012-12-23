دکترعظیم حمزئیان در مورد اینکه در حال حاضر بسیاری از مراکز فرهنگی با کم شدن بودجه مواجه شده اند در حالیکه نگاه به مسائل فرهنگی باید سرمایه گذارانه باشد نه هزینه بر دانستن، زیرا هرهزینه‎ای در این زمینه در آینده جواب می‎دهد لذا هزینه محسوب نمی‏شود به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به واسطه فشارهای مالی که عمدتاً در سالهای اخیر به کشور وارد شده بودجه هزینه‏های فرهنگی و یا بعضاً پژوهشی سازمان‎ها و کل کشور تقلیل پیدا کرده است. این نگاه عموماً در بین دست اندرکاران کشور وجود دارد که نیازهای فوتی و فوری و ضروری کشور را پیش ببرند و نیازهای دیگر از جمله نیازهای فرهنگی را به تأخیر بیندازند.

مدیرادیان و مذاهب دانشگاه سمنان اظهارداشت: ولی متأسفانه با توجه به اینکه همیشه این مسئله بوده نیازهای فرهنگی مورد غفلت قرار می‎گیرند و باید مسئولان با دید و بینش خودشان نسبت به هزینه کرد مسائل فرهنگی رعایت این مسئله را بکنند و مقدار زیادی از بودجه را همانطور که به کارهای فوتی و فوری اختصاص می‎دهند به هزینه‏های فرهنگی هم اختصاص بدهند.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی ادامه داد: از این جهت هزینه‏های فرهنگی را به تعویق نیندازند و نگاه آنها به هزینه‏های فرهنگی طولانی مدت باشد هرچند به ظاهر می‎شود در آنها تأخیر انداخت، ولی عمدتاً نیازهای اساسی کشور هستند و عدم پرداخت این هزینه‎ها می‎تواند اثرات مخرب زیادی بر کشور تحمیل کند.

این نویسنده و محقق درباره نهادینه شدن تصوری صحیح از هزینه کردن‏ها در مسائل فرهنگی در بین مسئولان هم تصریح کرد: این ذهنیت که برای فرهنگ باید هزینه کرد مسئله‎ای است که در یک فرهنگ تربیتی افراد و نوع مدیریتی که انتخاب می‎کنند و فضایی که در آن رشد کرده‎اند سرچشمه می‎گیرد. عمدتاً به واسطه اینکه مدیران ما خودشان در یک فضاهای زیر دست بوده در چنین فضایی که با برآورده کردن نیازهای اساسی مواجه باشند تجربه نداشته و متأسفانه درک بعضی از مسئولان از این مسئله دشوار است زیرا آنها به صورت روزمره می‎اندیشند و عمل می‎کنند.