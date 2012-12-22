  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

نوروزی در گفتگو با مهر:

روند بازسازی آبشار تمام خزه ای جهان رضایتبخش نیست

روند بازسازی آبشار تمام خزه ای جهان رضایتبخش نیست

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس از روند بازسازی آبشار تمام خزه ای جهان که بر اثر سیل دچار خسارت شد، ابراز نارضایتی کرد.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال پیگیری مسئله از سوی سازمان میراث فرهنگی هستیم تا روند بازسازی شتاب بیشتری گیرد.

وی به پیگیری درباره مسائل ناشی از سیل استان و شهرستان اشاره کرد و گفت: در بخشی از این پیگیریها موضوع آبشار کبودال مطرح شد.

وی مشکل اصلی را در این بخش کمبود اعتبار و عدم تخصیص آن اعلام کرد.

نوروزی همچنین درباره مطالبات نیروگاه علی آباد کتول بیان داشت: این نیروگاه رقمی از دولت طلب دارد و مجمع نمایندگان استان پیگیر این مسئله است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به بازدید نمایندگان عضو کمیسیون بودجه و عمران مجلس از مناطق سیلزده استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با ارائه گزارش مشکلات ناشی از تخصیص اعتبارات سیل استان برطرف شود.

کد مطلب 1772085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها