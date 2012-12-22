روند بازسازی آبشار تمام خزه ای جهان رضایتبخش نیست

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال پیگیری مسئله از سوی سازمان میراث فرهنگی هستیم تا روند بازسازی شتاب بیشتری گیرد.

وی به پیگیری درباره مسائل ناشی از سیل استان و شهرستان اشاره کرد و گفت: در بخشی از این پیگیریها موضوع آبشار کبودال مطرح شد.

وی مشکل اصلی را در این بخش کمبود اعتبار و عدم تخصیص آن اعلام کرد.

نوروزی همچنین درباره مطالبات نیروگاه علی آباد کتول بیان داشت: این نیروگاه رقمی از دولت طلب دارد و مجمع نمایندگان استان پیگیر این مسئله است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به بازدید نمایندگان عضو کمیسیون بودجه و عمران مجلس از مناطق سیلزده استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با ارائه گزارش مشکلات ناشی از تخصیص اعتبارات سیل استان برطرف شود.