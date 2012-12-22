همه محورهای مواصلاتی زنجان باز است/ امدادرسانی به 83 مسافر در راه مانده

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران و انسداد و لغزنده بودن برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان افزود: شامگاه جمعه با توجه به کولاک و یخبندان برخی محورها مسدود شده و از رفت ‌و آمدها جلوگیری شد که با فروکش کردن کولاک و شن‌پاشی محور از سوی راهداران در حال حاضر تردد در همه جاده ها امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت جاده‌های استان نسبتا خوب است و رانندگان می‌توانند در آن تردد کنند هرچند توصیه می‌شود همه خودروها مجهز به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی باشند چرا که در فصل زمستان اماکن بارش‌ها در هر زمانی وجود دارد.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه در فصل زمستان توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر از سایر فصول نیاز است، افزود: متاسفانه شاهد هستیم که در برخی موارد عجله و بی‌دقتی رانندگان منجر به حوادث تلخی می‌شود که جبران پذیر نبوده و هزینه‌های فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: توجه به مقررات و هشدارهای پلیس ضامن جان مسافران و رانندگان است و توصیه می‌کنیم در این فصل از مسافرت‌های غیرضروری خودداری شود.

امدادگران جمعیت هلال احمر زنجان به 83 نفر حادثه دیده امدادرسانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امدادگران جمعیت هلال احمر استان زنجان توانستند به 83 نفر حادثه دیده امدادرسانی کنند.

با توجه به ورود توده هوای بارش زا و وزش باد و کولاک شدید طی روز اول دی ماه که منجر به برف گیر و یخبندان شدن محورهای مواصلاتی استان و در راه ماندن تعداد زیادی از مسافران در این محورها گردیده بود اکیپهای امداد و نجات جاده ای مشغول به امداد رسانی شدند.

بر اساس این گزارش عملیات امداد و نجات در راه ماندگان شامل جاده ماهنشان 12 نفر، جاده ایجرود 13 نفر، جاده قیدار همدان هشت نفر و جاده قیدار ابهر بیش از 50 نفر (در مجموع 83 نفر) بوده است.

گفتنی است این اکیپها شامل هفت تیم امدادگر (35 نفر) و 10 نفر از پرسنل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان با همکاری پلیس راه در محورهای فوق اعزام و شروع به امدادرسانی کردند.