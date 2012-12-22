بازگشت آوارگان فلسطینی به یرموک طی چند روز آینده صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف دبور سفیر فلسطین در لبنان در گفتگو با روزنامه النهار اظهار داشت : بازگشت آوارگان فلسطینی که از اردوگاه یرموک دمشق به لبنان مهاجرت کرده بودند، طی چند روز آینده صورت خواهد گرفت.

وی تعداد این آوارگان را کمتر از سه هزار نفر اعلام و تصریح کرد: هر چیزی که غیر از این اعلام شود جار و جنجال رسانه ای است.

وی با بیان این مطلب افزود: تعداد آوارگان فلسطینی ساکن سوریه که از آغاز رویدادهای این کشور به دلیل ناامنی به

لبنان مهاجرت کرده اند بیش از 15 هزار نفر است.

دبور تصریح کرد: تاکنون چند هزار نفر از این آوارگان به اردوگاه یرموک بازگشته اند و زندگی در این اردوگاه روند طبیعی خود را آغاز کرده است و آنچه که درباره ورود گروه های تروریستی به لبنان گفته می شود پیش از اینکه توهینی به نیروهای امنیتی فلسطین باشد، توهین به دستگاه های امنیتی لبنان است.