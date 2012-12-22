پیامدهای خطرناک به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوری از سوی 14مارس

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النشره لبنان امروز شنبه در گزارشی مفصل به بررسی تحرکات اخیر جریان 14 مارس لبنان در حمایت از ائتلاف مخالفان سوری که در دوحه تشکیل شده، پرداخته است.

در این گزارش آمده است : جریان 14 مارس در نظر دارد طی چند روز آتی، طی نشستی، ائتلاف مخالفان سوریه به رسمیت بشناسد. جریان 14 مارس این اقدام را در راستای سیاست بی طرفانه لبنان در قبال بحران سوریه دانسته و آن را برای حمایت از لبنان و مشروعیت بین المللی این کشور واجب می داند!

البته این اقدام جریان 14 مارس، هیچ اعتباری به جریانهای مخالف سوری اضافه نمی کند، چون کشوری به جمع تاییدکنندگان آنان اضافه نمی شود، اما اقدام مزبور با توجه به شکافهای سیاسی موجود در عرصه سیاسی لبنان می تواند پیامدهای عمیقی برجا گذارد.

14 مارس مدتهاست مشروعیت نظام سوریه را قبول ندارد

در واقع سران جریان 14 مارس با این اعتقاد که نظام سوریه سرنگون شده، وارد گفتگو با نظام آینده حاکم بر این کشور شده اند . "کاظم الخیر" از اعضای فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان (وابسته به جریان 14 مارس) در این باره می گوید: به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوری از سوی 14 مارس موضوع جدیدی نیست و این جریان مدتها است که مشروعیت نظام حاکم بر سوریه را مورد قبول قرار نمی دهد.

وی در ادامه گفتگو با النشره، خواستاراقدام مشابه دولت لبنان در به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوری شد.

اقدام 14 مارس بحران سوریه را به لبنان می آورد

از سوی دیگر، "عاصم قانصو" از اعضای حزب البعث در بیروت در این باره می گوید: به رسمیت شناختن گروهکهای مسلح به معنای کشاندن بحران سوریه به لبنان است.

وی افزود: هرگز لبنان منافعی در به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوری ندارد و کشورهایی که حامی این ائتلاف هستند باید پشتیبان آنها بشناسد.

این شخصیت لبنانی از جریان 14 مارس تقاضا کرد در برهه کنونی از شرط بندیهای سیاسی اجتناب کنند و افزود: پیامدهای این اقدام برای لبنان بسیار خطرناک است و همه این کشور را در برخواهد گرفت.

لزوم توجه به سخنان سیدحسن نصرالله

وی افزود: سقوط نظام سوریه آنچنان که جریان 14 مارس فکر می کند، به زودی رخ نمی دهد. نظام سوریه متزلزل نیست و با وجود تمام فشارهای موجود از سوی برخی قدرتها همچنان اکثر ارکان آن با قدرت برقرار هستند.

قانصو از سران جریان 14 مارس تقاضا کرد از اقداماتی که در نهایت شکست را برای آنها به ارمغان می آورد، اجتناب کنند و اظهارات اخیر سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را مورد توجه قرار دهند.

وی خواستار دخالت "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان برای جلوگیری از به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوری از سوی جریان 14 مارس لبنان شد و افزود: رئیس جمهور لبنان باید موضعی واضح در این باره اتخاذ کند چون این اقدام کشور را به سوی بحرانهای خطرناک سوق می دهد.

النشره لبنان در پایان گزارش خود نوشت: طرح جریان 14 مارس برای به رسمیت شناختن مخالفان سوری ابتدا از سوی "نهاد المشنوق" از اعضای فراکسیون الستقبل مطرح شد که برخی آن را به منزله دخالت در امور داخلی سوریه و بحران آفرینی در لبنان می دانند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد برخی اعضای تندرو جریان 14 مارس پشت پرده تلاش برای به رسمیت شناختن مخالفان مسلح در سوریه باشند و این طرح از سوی تمام اعضای این جریان مورد تایید نباشد. آنچنان که روز گذشته منابع لبنانی اعلام کردند: اعضای معتدل جریان 14 مارس در نظر دارند در اقدامی که با اجماع عمومی همراه است وارد گفتگوهای ملی شده و به تدریج اختلافات سیاسی را در راستای مصالح لبنان کنار بگذارند.