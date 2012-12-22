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۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۸

رستگاری خبر داد:

فعالیت 21 کانون فرهنگی در مساجد اردکان/ لزوم غلبه کانون‌ها بر مشکلات مالی

فعالیت 21 کانون فرهنگی در مساجد اردکان/ لزوم غلبه کانون‌ها بر مشکلات مالی

اردکان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان یزد از فعالیت 21 کانون فرهنگی در مساجد اردکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات کانون های مساجد شهرستان اردکان از فعالیت 21 کانون فرهنگی در مساجد این شهرستان خبر داد.

وی بر اتحاد و هماهنگی این کانون ها با سایر دستگاه های فرهنگی و اجرایی، جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، برنامه ریزی کانون ها در مسیر مبارزه با جنگ نرم دشمن، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مساجد همچنین حضور موثر و فعال در عرصه مجازی تاکید کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد با تشریح وضعیت مالی دبیرخانه کانون های مساجد استان اظهار داشت: کمبود بودجه نباید زمینه توقف و رکود فعالیت کانونهای مذهبی و فرهنگی در مساجد را فراهم کند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما به عنوان متولی کانون های مساجد استان این است که بودجه حداقلی را برای ادامه کار کانون ها در سطح استان فراهم کنیم و در این راستا دست یاری تمامی دستگاه های شهرستان را به گرمی می فشاریم.

در این نشست که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان برگزار شد، رئیس این اداره گزارشی از فعالیت کانون های مساجد در این شهرستان ارائه داد و سپس مسئولان کانون های مساجد این شهرستان مسائل و مشکلات همچنین پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.

کد مطلب 1772094

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