به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات کانون های مساجد شهرستان اردکان از فعالیت 21 کانون فرهنگی در مساجد این شهرستان خبر داد.

وی بر اتحاد و هماهنگی این کانون ها با سایر دستگاه های فرهنگی و اجرایی، جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، برنامه ریزی کانون ها در مسیر مبارزه با جنگ نرم دشمن، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مساجد همچنین حضور موثر و فعال در عرصه مجازی تاکید کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد با تشریح وضعیت مالی دبیرخانه کانون های مساجد استان اظهار داشت: کمبود بودجه نباید زمینه توقف و رکود فعالیت کانونهای مذهبی و فرهنگی در مساجد را فراهم کند.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما به عنوان متولی کانون های مساجد استان این است که بودجه حداقلی را برای ادامه کار کانون ها در سطح استان فراهم کنیم و در این راستا دست یاری تمامی دستگاه های شهرستان را به گرمی می فشاریم.

در این نشست که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردکان برگزار شد، رئیس این اداره گزارشی از فعالیت کانون های مساجد در این شهرستان ارائه داد و سپس مسئولان کانون های مساجد این شهرستان مسائل و مشکلات همچنین پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.