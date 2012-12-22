شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر گفت: صدور بخشنامهها از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از کالاها، شامل قیمت خودرو نمیشود و قیمتگذاری این کالا کماکان در اختیار دولت است.
عضو کمیته خودرو افزود: حتی قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان که به هیات مدیره شرکتهای خودروساز سپرده شده است، قابلیت تعمیم به سایر خودروها را ندارد و البته آزادسازی قیمتگذاری این نوع خودروها نیز با در نظر گرفتن برخی از شروطی است که کمیته خودرو تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: اگر خودروسازی به بهانه اینکه خودرویش مشمول قیمتگذاری از سوی هیات مدیره شود، قیمت خودرو را در بازار با شیوههای مختلف از جمله کاهش عرضه و مسائل این چنینی به صورت خودسرانه افزایش دهد، با آن برخورد میشود؛ بنابراین قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز براساس اسناد هزینهای ارایه شده به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
به گفته میرآخورلو، خودروسازانی که قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان تولید خود را قیمتگذاری میکنند مکلفند که قیمت را در سامانه اطلاع رسانی قیمتها مربوط به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ثبت کنند، ضمن اینکه باید به تعهدات خود مبنی بر حمایت از مصرفکنندگان نیز پایبند باشند.
وی اظهار داشت: همچنین تولیدکنندگان باید برای تنظیم بازار بهنگام و بالا بردن سطح کیفیت محصولات نیز اقدام کرده و نسبت به ارایه به موقع و با کیفیت خدمات پس از فروش نیز متعهد باشند.
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