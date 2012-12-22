حوزه و دانشگاه؛ مغز متفکر جامعه/ لزوم جلوگیری از وارد آمدن خدشه به جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدهادی مفتح، صبح امروز در نشستی با اساتید حوزه و دانشگاه های اردکان با طرح کامل تئوری حکومت اسلامی اظهار داشت: حوزه و دانشگاه به عنوان مغز متفکر جامعه از مولفه های اصلی حکومت اسلامی محسوب می شوند و اساتید این دو نهاد علمی باید در تشخیص و انجام وظیفه خود در شرایط حساس کنونی حساسیت ویژه داشته باشند.

معاون آموزشی دانشکده الهیات قم افزود: چنانچه این دو نهاد دچار اختلاف و از هم گسیختگی شوند به اندام جامعه خدشه و خسارات جبران ناپذیری وارد می شود.

امام جمعه اردکان نیز در این نشست خواستار رونق یافتن فرهنگ مباحثه در بین دانشجویان مراکز آموزش عالی شد و گفت:یکی از دلایل رشد همه جانبه طلاب در زمینه های مختلف علمی و شخصیتی شرکت آنها در مباحثه های علمی، سیاسی و اجتماعی است.

حجت الاسلام سیدمحمدحسینی افزود: چنانچه این امر در دانشگاه ها محقق شود، به بالندگی بیشتر دانشجویان و افزایش قدرت سخنوری و اعتماد به نفس آنان منتج خواهد شد.

در این نشست اساتید حوزه و مراکز آموزش عالی این شهرستان سوالات و نظرات خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطرح کردند.