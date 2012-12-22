به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون و تیم داوری مسابقه صبح امروز شنبه با حضور در ورزشگاه دورود محل برگزاری دیدار تیم گهر دورود با استقلال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، از وضعیت زمین چمن ورزشگاه دورود بازدید کرده و با توجه به قطع بارندگی و مناسب بودن شرایط موجود، بر برگزاری قطعی این مسابقه تاکید کردند.

برپایه این گزارش، پس از تائید یدالله جهانبازی که قضاوت این دیدار را برعهده دارد، مسابقه تیم‌های فوتبال گهر دورود و استقلال ساعت 13:30 دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه دورود برگزار می‌شود.

رضا آیت‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه گهر دورود هم امروز صبح به خبرنگار مهر گفت که بارندگی در شهر دورود قطع شده و از شب گذشته هم بسیاری از مردان و زنان شهر دورود و استان لرستان در حرکتی قابل توجه و ارزشمند، تلاش کردند تا آب‌گرفتگی زمین چمن را برطرف کنند. بر این اساس شرایط برای برپایی مسابقه مناسب است.

دیدار تیم‌های گهر دورود و استقلال تهران در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی که قرار بود ساعت 13:30 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه دورود برگزار شود، به دلیل بارندگی شدید و با نظر داور مسابقه 24 ساعت به تعویق افتاد.