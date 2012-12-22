جزئیات همایش سراسری 9 دی جبهه پیروان /هنوز وارد بررسی مصادیق نشده ایم

سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمیته انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آقایان عسکر اولادی، باهنر، متکی، کوهکن ، صابر دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، کریمی اصفهانی و اینجانب اعضای کمیته 8 نفره انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل می دهیم.

وی همچنین در مورد همایش 9 دی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: همایش سراسری 9 دی با حضور دبیران احزاب عضو جبهه به همراه اعضای شورای مرکزی و همچنین دبیران استانی این احزاب به منظور هماهنگی های درون تشکیلاتی در استانه دو انتخابات بزرگ شوراها و ریاست جمهوری برگزار می شود .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد سخنرانان این جلسه گفت: ممکن است از افراد و چهره هایی خارج از جبهه پیروان برای سخنرانی در این همایش دعوت شود.

وی افزود: بحث های درون تشکیلاتی ، استراتژی جبهه پیروان در ارتباط با انتخابات و ایجاد هماهنگی میان اعضا و همچنین تجلیل از واقعه 9 دی که مردم با بصیرت ایران در حمایت از نظام و طرد فتنه گران به خیابانها آمدند از اهداف برگزاری این همایش است.

وی با تاکید براینکه جبهه پیروان خط امام و رهبری پایبند به سازوکار وحدت در جریان اصولگرایی برای رسیدن به کاندیدای واحد است ، گفت: البته دایره وحدت نباید محدود باشد به گفته آقای عسگراولادی در این انتخابات 25 کاندیدا داریم؛ لذا اعتقاد داریم همه کاندیداهای درون جریان اصولگرایی باید زیر نظر جامعتین در این دایره جای گیرند و در ساز و کاری مناسب نهایتا یک کاندیدا را انتخاب و به مردم معرفی کنند.

سجادی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه کاندیداهای احتمالی جبهه پیروان که تاکنون نام آنان در رسانه آورده شده این جبهه ممکن است چند کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند؟ گفت: هنوز وارد بررسی مصادیق نشده ایم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان در مورد فهرست انتخاباتی جبهه برای انتخابات شوراها گفت: یک هماهنگی کامل در میان احزاب و تشکل های عضو جبهه پیروان در این خصوص وجود دارد و هر حزبی نمایندگان خود را معرفی کرده است و در ادامه از میان افراد معرفی شده فهرست انتخاباتی خود را می بندیم.