  1. ورزش
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

برای همراهی سپاهان ؛

قرارداد شهاب گردان در هیات فوتبال اصفهان ثبت شد

قرارداد شهاب گردان در هیات فوتبال اصفهان ثبت شد

دروازه بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را با تیم سپاهان در هیات فوتبال استان اصفهان به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان که صبح امروز شنبه با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادش را با این تیم تهرانی فسخ کرده بود، عصر امروز با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان قرارداد جدیدی را با تیم سپاهان به ثبت رساند تا در نیم فصل دوم لیگ دوازدهم از دروازه زردپوشان اصفهانی محافظت کند.

گردان که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را نیز دارد، در فصل نقل و انتقالات لیگ دوازدهم از تیم ذوب آهن به پرسپولیس تهران ملحق شد اما با جذب نیلسون و عملکرد مناسب این دروازه بان خارجی، به یک نیمکت نشین تبدیل شد تا حضور در اردوی تیم ملی را هم از دست بدهد.

کد مطلب 1772107

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