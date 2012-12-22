جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در مبادی مرزی به‌منظور مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در حال حاضر قیمت بنزین بر مبنای بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در جایگاه‌های مرزی قیمت بنزین مطابق با فوب خلیج فارس و قیمت دلار در مرکز مبادلات تعیین می شود، تصریح کرد: همچنین با توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مازاد سهمیه بنزین خودروها برای عبور از مرزها با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تمامی استان‌های مرزی قیمت پایه فروش بنزین بر‌اساس بهای دلار در مرکز مبادلات تعیین می وشد، اظهار داشت: با این حال ، در برخی از استان‌ها توسط ستادهای استانی با توجه به قیمت فروش بنزین در کشور همسایه ملاحظاتی در قیمت بنزین اعمال می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با اشاره به توسعه جایگاه‌های سوخت در مبادی مرزی، بیان کرد: هم اکنون در تمامی استان‌های مرزی که دارای مبادی گمرکی فعال بوده، جایگاه سوخت راه اندازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت همزمان بین 20 تا 25 جایگاه مرزی فروش سوخت در تمامی استان‌های مجاور با کشورهای همسایه، اظهارداشت: با این وجود، همزمان با گشایش هر دروازه مرزی امکان راه اندازی جایگاه‌های جدید سوخت مرزی برای عرضه بنزین و گازوئیل وجود دارد.

سالاری با اشاره به افزایش مصرف بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون، اعلام کرد: در حال حاضر با وجود افزایش مصرف هیچگونه کمبودی برای تامین بنزین و گازوئلی خودروها و سایر مشترکان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت بنزین در سال 1392، گفت: قطعا افزایش قیمت بنزین منجر به مدیریت بهینه تری در مصرف سوخت و بنزین در کشور فراهم می شود. این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت بنزین برای سال 1392 در گرو موافقت دولت و مجلس است.

مهدی ابویی معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اخیرا در گفتگو با مهر درباره نحوه قیمت گذاری بنزین و گازوئیل برای فروش در مناطق مرزی گفته است: قیمتها در این بخش به صورت تعادلی تعیین می شود. به عنوان نمونه، وزارت نفت قیمت فروش گازوئیل در ترکیه که 6000 تومان در هر لیتر است را در مرز به عنوان نمونه 5500 تومان به مرزنشین بفروشد و آنها نیز با کسب مقداری سود، گازوئیل را در آن سوی مرزها به متقاضیان بفروشند.