بخشدار جدید شهر سریش آباد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قروه در این مراسم با بیان اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ امری بالاتر از خدمت به مردم نیست بر لزوم تلاش تمام مسئولان در خدمت رسانی بیشتر به صاحبان اصلی انقلاب اسلامی تاکید کرد.

محمد رسول شیخی زاده در ادامه با اشاره به ویژگی های شاخص و برجسته سریش آباد در بخش های مختلف اظهار داشت: تقدیم بیش از 90 شهید گرانقدر توسط مردم این خطه برای پایداری ایران اسلامی، تنها یکی از صدها نماد و نشانه وفاداری مردم این شهر به انقلاب اسلامی و تعهد و ولایتمداری آنان است.

وی در ادامه به توانمندی های اقتصادی این بخش با دربرگیری 50 روستای شهرستان به ویژه در زمینه معدن و کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: باید با جدیت تمام در راستای استفاده بهینه از این منابع خدادادی تلاش و از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری شود.

فرماندار قروه با اشاره به جنبه های اقتصاد مقاومتی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد و کمک به وضعیت بهتر معیشتی مردم در زمان تحریم، بیان کرد: مردم و مسئولان در این زمینه هریک وظایفی دارند که مهمترین تکلیف مسئولان و مدیران پرهیز از حیف و میل بیت المال، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات دولتی است.

شیخی زاده حمایت از طرح های توسعه بخش کشاورزی و کمک به اجرایی شدن آن را مصداق عینی حمایت از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برشمرد و ادامه داد: شهرستان قروه امکان لازم را برای بهره برداری بیشتر و ثمر بخش تر، در این زمینه داراست و به همین دلیل وظیفه مسئولان در این راستا بسیار بیشتر است.

وی در پایان از بخشدار جدید سریش آباد خواست نسبت به تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها، پیگیری اتمام طرح های نیمه تمام بخش و مهمتر از همه ارتباط و تعامل نزدیک و تنگاتنگ با مردم را در راس برنامه های کاری خود قرار دهد.

برگزاری اولین یادواره سردار رشید سپاه اسلام "شهید جعفر طالبی" در سریش آباد

مشاور عالی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرهنگ شهادت طلبی به عنوان کارآمدترین و موثرترین عنصر در پیشبرد اهداف و حفظ ارزش ها و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی است.

علیرضا سلیمانی در اولین یادواره سردار شهید اسلام جعفر طالبی که با حضور فرماندار، مسئولان و خیل خانواده شهدا در مسجد جامع شهر سریش آباد برگزار شد، بیان کرد: خون شهدا تضمین کننده استقلال و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: فرهنگ شهادت طلبی به واسطه ریشه و خاستگاه های تاریخی خود نوعی فرهنگ دینی و ملی است و می تواند نسخه شفابخشی برای حفظ تمامیت ارضی کشور در مقاطع متفاوتی باشد.

مشاور عالی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس وعملیات رزمندگان اسلام با همه فراز و فرودش منجر به خلق فرهنگ غنی پایداری شد.

سلیمانی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا اقدام ارزشمندی برای انتقال فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به نسل جوان بوده که باید تدوام داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح شناخت و معرفت مردم نسبت به شهدا یادآور شد: ادامه راه شهدا در گرو ارتقای معرفت مردم نسبت به مقام و منزلت شهید است.

مشاور عالی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینک باید با پایبندی به ارزش های والای اسلامی و انقلابی ضمن پاسداری از حرمت خون شهیدان، زمینه احیا و گسترش فرهنگ شهادت را فراهم آوریم، زیرا استکبار جهانی همیشه و در همه حال در اندیشه پیروزی بر ما و پایمال کدن عزت و عظمت ماست.

امام جمعه سریش آباد هم در این مراسم گفت: ارزش هایی که در حماسه دفاع مقدس تبلور یافت و از عوامل مهم پیروزی بر دشمن بود، ریشه در فرهنگ ناب اسلامی و باورهای دینی رزمندگان اسلام داشت.

حجت الاسلام محمد بیابانی افزود: با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی است که لرزه بر اندام دشمنان می افتد و آنان را از نفوذ در دژهای اسلام نا امید می کند و استقرار عدل جهانی را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: فاصله گرفتن از این فرهنگ به معنای ذلت و ذلالت جوامع و دور ماندن از قافله نور و هدایت است.

گفتنی است سردار شهید جعفر طالبی از سرداران رشید هشت سال دفاع مقدس در سال 1336 در شهر سریش آباد دیده به جهان گشود و در سال 61 در حالی به شهادت رسید که مسئولیت فرماندهی گردان استراتژیک شهید بهشتی موچش را برعهده داشت.