به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد برنامه شب گذشته هفت اختصاص به بررسی عملکرد شورای عالی سینما داشت. مهمانان این بخش احمد نجفی تهیه کننده و بازیگر سینمای ایران و علی رویین تن کارگردان سینما بودند.

شورای عالی سینما شورایی مستقل از معاونت سینمایی است

بعد از مقدمه‌ای که با صدای گبرلو درباره عملکرد و وظایف شورای عالی سینما پخش شد، رویین تن در ابتدای بحث عنوان کرد: شورای عالی سینما راه اندازی شده و رئیس جمهوری را به این شورا دعوت کردیم اما متاسفانه نتوانستیم وی را به این شورا بیاوریم. اگر اهالی سینمای ایران کنار هم باشند خودشان می توانند یک شورای عالی تشکیل دهند و به همراه این شورای فعلی قادر هستند سینما را زیر و رو کنند.

وی ادامه داد: در طول این 10ماه شورای عالی سینما قانون‌های بسیاری را از جمله اختصاص 26 میلیون دلار ارز دولتی برای خرید وسایل و یا تسهیلاتی برای خرید مسکن به هنرمندان و همچنین بیمه تکمیلی تصویب کرده است اما متاسفانه در بخش خرید مسکن به دلیل تحریم بودن برخی از صنوف تنها 150 نفر معرفی شده اند.

در ادامه نجفی بعد از توضیحاتی درباره چگونگی راه اندازی شورای عالی سینما و صحبتی که پشت صحنه سریال "کارگاه علوی" با رئیس جمهوری در این زمینه داشته است گفت: اولین کاری که این شورا انجام داد این بود که شورای مستقل از معاونت سینمایی تشکیل دهد به نام سازمان سینمایی اما در طول شش ماه گذشته اعتراضات زیادی در زمینه راه اندازی این سازمان عنوان شده که بخشی از این اعتراض‌ها به ضرر سینما است.

رویین تن نیز در بخشی از این مبحث به شوخی گفت: من به هر کس گفتم می خواهم با نجفی در یک برنامه حضور داشته باشم همه گفتند که وای به حالت چون نجفی هم خوش تیپ است و هم بازیگر، مجری، نویسنده، ‌کارگردان، تهیه کننده و دوست صمیمی رئیس جمهور.

نجفی در بخش دیگر برنامه در پاسخ به این سوال رویین تن که ضمانت اجرایی شورای عالی سینما با کیست، عنوان کرد: ضمانت اجرایی با دولت و سازمان سینمایی است. همه قوانین و برنامه‌ها در شورا مصوب شده و به نظر رئیس جمهوری هم رسیده است اما در این شورا مسایلی مطرح شده که نمی‌توانیم به همه آنها بپردازیم. ابتدا باید بنشینیم و مسایل فرهنگی خودمان را بین خودمان حل کنیم.

مسئولان و سینماگران برای گرفتن تصمیمات درست با یکدیگر اجماع کنند

وی ادامه داد: تا کی ما باید سر مشکلات غیرواقعی خودمان را تکه تکه کنیم همه ما در به وجود آمدن شرایطی که در سینما وجود دارد مقصر هستیم. باید واقع گرا باشیم چون دست دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی که شامل همین مساله بیمه و خانه هنرمندان هم می‌شود کوتاه است و ما در شرایط مناسبی قرار نداریم. پس باید توقعاتمان را کم کنیم.

نجفی افزود: مشاور اجرایی سازمان سینمایی در شکل فعلی هم مسئول برگزاری و هم مسئول رسیدگی است. من از تمام نیروهای فرهنگی مخصوصاً مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم تا برای گرفتن تصمیمات درست با یکدیگر اجماع کنند. موافقم که اطلاع رسانی درست و دقیقی در این زمینه نشده است و دلیلش هم به وجود آوردن حواشی در این رابطه است و نبود همدلی سینماگران با هم. این شورا باید در مصوبات مجلس قانونمند شود.

رویین‌تن در بخشی از این مبحث عنوان کرد: فعالیت‌های سازمان سینمایی زمانی درست است که به نتیجه برسد چرا برای بررسی و تصویب به سراغ افراد مطلع نرفتیم که قوانین اشتباهی به دست رئیسی جمهوری ندهند. ما باید به عقب ماندگی‌ها در سینما و فقر سینمای ایران رسیدگی کنیم. تنها راه رسیدن به خروجی و تصمیمات درست در شورای عالی سینما اجماع سینماگران است و جواد شمقدری به عنوان رهبر این سینما باید پا پیش بگذارد و سینماگران را دور هم جمع کند.

در ادامه نظرات برخی اهالی سینما درباره عملکرد شورای عالی و مشخص نبودن خروجی و تصمیمات این شورا از مدت راه‌اندازی پخش شد.

