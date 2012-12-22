اعتراف دشمنان به پیشرفتهای علمی ایران/ به علوم انسانی کم توجهی کرده ایم

سید شاهرخ موسویان که برای شرکت در همایش فن آوری نانو به ابرکوه سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حتی کسانی که اپوزسیون به حساب می آیند یکی از محاسن نظام اسلامی در ایران را توجه به علم و پژوهش تکنولوژی می دانند و بر این نکته اعتراف دارند که ایران با حرکت در مسیر علمی به پیشرفت های بسیاری دست یافته است.

وی افزود: در این اعترافات نکات مهمی نهفته است و نشان می دهد که حکومت دینی و اسلامی با تهجر مخالف و موافق توسعه و پیشرفت علمی است.

موسویان گفت: در آرمان های خود از لحاظ ایدئولوژیک و آموزه ها هیچ مشکلی نداریم و ضری که متوجه ما شده است در مقوله عدم توجه به آموزش و غفلت در پژوهش است.

توجه به پژوهش در علوم انسانی ضرورت هر کشور است

وی عنوان کرد: در مقوله پژوهش در رشته های علوم انسانی ضعف زیادی داریم و بچه های مذهبی ما که به دانشگاه راه پیدا می کنند به واسطه این که تنها به آموزش ترجمه مبانی علمی و نظری غربی اکتفا کرده ایم، در اساس دین نیز دچار مشکل می شوند.

موسویان بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات کشور در مسئله پژوهش این است که تنها پژوهش را به سمت علوم پایه سوق داده ایم در صورتی که همه کشورها مهمترین پژوهش ها را در حوزه علوم اجتماعی به انجام رسانده اند.

پیشرفت کشورها به خاطر توجه به علوم انسانی است/ لزوم توجه به استعدادهای سطوح پایین جامعه

وی ادامه داد: این کشورها تمام کشور را بر این مبنا تعریف کرده اند و نظام های مختلف خود را بر اساس آن شکل داده اند و پیشرفت های بسیاری داشته اند و باید به این نکته توجه کرد که در مقوله پژوهش نباید تنها به پژوهش در عرصه علمی و فنی بسنده کرد.

استاد دانشگاه یاسوج تاکید کرد: اگر کشوری خواستار فوتبال قدرتمند در سطح جهان است، تنها راهکار آن دیدن استعدادهای لایه های پایین جامعه و توجه به پرورش نخبگان در شهرهای کوچک و روستاهاست و همین امر باعث می شود که در رأس هرم شاهد موفقیت تیم ملی خود باشد و این قاعده یک فرمول برای تمام فعالیت های اجتماعی است.

تنها زیاد بودن مقالات پژوهشی افتخار نیست

موسویان یادآور شد: در شهرهای کوچک پژوهش سرا ایجاد کرده ایم اما آنها را خودگردان اداره می کنیم و به این وسیله تنها کسانی را به این مراکز جلب می کنیم که استطاعت مالی برای پرداخت هزینه ها را دارند و بسیاری از دانش آموزان مستعد را از استفاده از این امکانات محروم کرده ایم.

بیشتر پژوهش های انجام شده نیز به سمت تولید ثروت نمی رود و فقط به عناوینی چون زیاد بودن مقالات پژوهشی در سطح جهان افتخار می کنیم بلکه افتخار واقعی زمانی است که این پژوهش ها در عرصه های تولیدات و صادرات تبدیل به نتیجه عینی شود.

علم عامل تولید ثروت و ثروت عامل استیلای تمدن ها شده است

موسویان بیان داشت: در بسیاری از کشورها ایده ها را خریداری می کنند و به علاقمندان اختراع و تولید می سپارند و همه منتفع می شوند و این راهکار باید در کشور ما نیز اجرایی شود.

وی ادامه داد: کشورهایی چون آمریکا که تمدن خود را بر پایه خون سرخپوستان بنا کرده اند با تکیه بر پیشرفت در علم و پژوهش امروزه نه تنها داعیه دار تسلط فکری و فرهنگی بر جهان هستند ادعای آنان از تلاش برای ایجادآزادی و دمکراسی در جهان گذشته است و دین را نیز هدف گرفته اند.

علم توحیدی سازنده است

موسویان تاکید کرد: سران آنها حتی خود را برگزیدگان خدا برای هدایت انسان ها می دانند و این همه به واسطه وجود 30 درصد درآمد جهان در اختیار آنان است که به خاطر توجه به علم و پژوهش به دست آمده است.

وی تصریح کرد: در کنار توجه به پژوهش باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر علم و آموزش توحیدی نباشد آسیب های جدی به جامعه وارد می کند که نمونه های عینی آن در جهان به وضوح قابل مشاهده است.