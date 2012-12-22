به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک ترید، مایکل مورپورگو دور چهارم جشنواره سالانه اوستوستری بریتانیا را در روز 10 مارس (20 اسفند) افتتاح می‌کند. شماری از نویسندگان، شاعران و بازیگران صحنه تئاتر نیز در این رویداد که تا 19 ماه مارس ادامه دارد، شرکت می‌کنند.

اندرو موشن، ملک الشعرای پیشین بریتانیا از جمله چهره‌هایی است که در این رویداد 10 روزه حضور خواهد داشت.

این جشنواره به صورت رسمی در میهمانی بزرگی که 16 ژانویه در رستوارن والز برگزار می‌شود و بازیگران سینما و تئاتر و نویسندگان نامزد فهرست اولیه بوکر 2012 در آن حضور دارند، برنامه‌های امسال خود را اعلام می‌کند.

جشنواره اوستورستری که خیلی از لندنی‌ها نیز انتظار آن را می‌کشند، به ابتکار وب سایت اوستوستری و به مدیریت جان وین و برای گرامیداشت استعدادهای ادبی و نمایشی این منطقه شکل می‌گیرد.

ادبیات، فیلم، نمایش بزرگسالان و نوجوانان، شعر، ترانه، روزنامه‌نگاری و کارگاه‌های نویسندگی خلاق، از برنامه‌هایی هستند که این فستیوال به آنها توجه نشان می‌دهد.

شرکت در مراسم افتتاحیه این فستیوال با پرداخت 8 پوند امکانپذیر است. این جشنواره برای توجه به هنرهای اوستوستری در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده است.