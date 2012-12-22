6.7 میلیون سهم در تالار بورس خراسان شمالی معامله شد

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در آذر ماه سال جاری در مجموع شش میلیون و 755 هزار و 555 سهم در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی خرید و فروش شد.

وی در مورد ارزش کل معاملاتی این تعداد سهام اظهار داشت: ارزش کل معاملاتی در این ماه از تالار بورس استان 19 میلیارد و 189 میلیون و 212 هزار و 617 ریال برآورد شده است.

خانی با بیان اینکه تعداد سهام معامله شده و ارزش ریالی این تعداد سهام در ماه جاری به نسبت ماه گذشته افزایش داشته است، تصریح کرد: در آبان ماه سال جاری در مجموع شش میلیون و 380 هزار و 27 سهم به ارزش 18 میلیارد و 92 میلیون و 36 هزار و 669 ریال در تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی مورد معامله قرار گرفته بود.

کارشناس مسئول تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی گفت: این تالار از مهر ماه سال 89 به عاملیت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت‌های داد و ستد سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.