فیلم "چهار فصل عاشقی" در نیشابور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل اله عراقی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: هنرمندان جوان فیلم ساز انجمن سینمای جوان نیشابور با سوژه های مختلف که در کارهای خود استفاده کرده اند توانسته اند با نگاهی نو مسایل مختلف مذهبی و تاریخی را دستمایه فیلم خود قرار داده و اقشار مختلف جامعه را در مسیر پر فراز و نشیب تاریخ به صور مختلف به تصویر بکشند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور افزود: فیلم "چهار فصل عاشقی" را جواد نادری و مسعود سلیمانی سپهر به رشته تحریر در آورده و کارگردانی کرده است و در این فیلم یاسر مهربانی و جواد نادری در مقام تصویربرداری، باقر میرعلمدار صدابردار، مهدی دشتی عکاس، غلامر ضا سلامتی مدیر تولید، جواد نادری تدوین، ابوالفضل مشکیان مدیر اجرایی و هنر نمایی جمع کثیری از هنرمندان تاتر نیشابور با این کار همکاری کرده اند.

عراقی به داستان این فیلم اشاره کرد و گفت: مستند تاریخی غدیر خم است که در آن گوشه هایی از چهار فصل از تاریخ زندگی حضرت علی (ع) از تولد ایشان تا به امامت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) در مکان غدیر خم را روایت می کند.

وی تصریح کرد: فیلم "چهار فصل عاشقی" را هنرمندان جوان نیشابوری با نگاه تاریخ گرایانه با همکاری سازمانها، ادارات و نهادها و ستاد بزرگداشت دهه ولایت و عید غدیر خم در نیشابور تولید کرده اند.