علی‌اکبر حیدری، نویسنده مجموعه داستان «بوی قیر داغ» همزمان با انتشار نخستین مجموعه داستان خود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه اظهار کرد: این کتاب نخستین اثر منتشر شده از من است، اما پیش از این دو اثر دیگر را نیز در سال 88 و 89 از سوی نشر آگه برای انتشار ارائه کردم که مجوز نشر دریافت نکرد.

وی افزود: اسم این مجموعه براساس نام داستانی از آن انتخاب شد که در حال حاضر از مجموعه حذف شده است، اما به نظرم می‌توان حس ناشی از آن را در همه داستان‌های مجموعه درک کرد.

حیدری افزود: درباره داستان‌های این مجموعه می‌توانم بگویم که همگی دارای یک روح واحد روی خود هستند. این داستان‌ها درباره تاثیر گذشته روی آدم‌هاست و اینکه این گذشته حال آنها را رها نمی‌کند و نمی‌گذارد که آنها از دستش رها شوند. این حس در همه داستان‌های این مجموعه حتی اگر از نظر زبانی با یکدیگر متفاوت باشند به چشم می‌خورد.

این نویسنده ادامه داد: بسیاری از این حس‌ها ناشی از ناخودآگاه و موقعیت زندگی فردی نویسنده در جامعه است،اما گاهی نیز پیش آمده که موضوعی در ذهن نویسنده تداعی می‌شود که او خودش آن را حس نکرده و سعی می‌کند به نوعی آن را تجربه کرده و داستانی کند.

حیدری همچنین گفت: من نوشتن را با فیلمنامه‌ویسی و ترسیم ارتباطات انسانی در این قالب در سال 81 شروع کردم،اما رفته رفته دیدیم که در نوشتن فیلمنامه خودم نیستم که حرف آخر را می‌زنم و تهیه کننده می‌تواند هر تغییری را در آن ایجاد کند. به همین خاطر رفته رفته به سمت داستان نویسی رفتم.

وی درباره آثار تازه‌تر خود نیز گفت: از سال 89 رمانی را شروع به نوشتن کردم که مراحل پایانی تالیف را سپری می‌کند.