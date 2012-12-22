سبک زندگی علما باید تبلیغ شود

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از پروژه های مهم شهری قم، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه زندگی علما و مراجع تقلید الگوی مناسبی برای زندگی سالم و صالح است، اظهار داشت: در طول تاریخ علما و فقهای شیعه همیشه الگو و سرآمد بودند و ساده زیستی آنها خیلی ها را متحول کرده است.



ضرورت ایجاد سبک زندگی اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی موجود



وی با تاکید براینکه قم باید محور الگوساز سبک زندگی مدنظر مقام معظم رهبری باشد، گفت: اکنون که در شرایط اقتصاد مقاومتی و تورم فزاینده در کشور هستیم، لازم است که سبک زندگی اسلامی برای ایجاد رفاه نسبی و روند مطلوب در کشور پیاده شود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طلاب و فضلای حوزه علمیه پیشگام ساده زیستی و احیای اقتصاد مقاومتی هستند، افزود: طلاب و علمای عظام باید با تشریح و ترویج آموزه‌های زیبای دینی، مردم را با واژه‌هایی مانند "روزی حلال، قناعت و ساده زیستی" بیش از گذشته آشنا کنند.



دغدغه رهبری در مورد توسعه قم باید اجرا شود



حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه درباره پروژه های نیمه تمام شهر قم گفت: قم یک شهر بین الملل با نیازهای فراملی است باید بودجه لازم برای اتمام پروژه ها تامین شود.



وی با اشاره به اینکه باوجود حرم امن کریمه اهل بیت و بیوت عظام تقلید، قم باید به نقطه مطلوب دست پیدا کند، اظهار داشت: کلان شهر قم به عنوان یک شهر زائر پذیر بعد از مشهد مقدس باید بودجه مناسب و هم شان خود داشته باشد.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از انقلاب به علت موقعیت ویژه‌ای که شهر قم داشت، این شهر از سوی حکمرانان مورد بی‌مهری قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز توجه شایسته به این شهر نشد.



وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در زمینه عقب‌ماندگی‌های شهر قم افزود: پروژه‌هایی که در حال حاضر در قم در حال اجرا است، پروژه‌های خوبی است و منشأ خدمات بزرگی برای زائران و ساکنان قم در آینده خواهد بود.

