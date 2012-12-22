به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس تایوان، این نمایشگاه 6 روزه که 4 فوریه (16 بهمن) به کار خود خاتمه می‌دهد، امسال بیست و یکمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد.

بنیاد نمایشگاه کتاب تایپه که مسئول برگزاری این نمایشگاه است، موسیقی، تاریخ و معماری بلژیک را نیز به مردم این کشور معرفی می‌کند.

ادبیات کمیک بلژیک که «ماجراهای تن‌تن» به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن شناخته می‌شود، از دیگر نقاط عطف این نمایشگاه خواهد بود. این رویداد با حضور 22 ناشر بلژیکی و ارایه آثار و کتابهایشان برپا می‌شود.

بلژیک نیز اعلام کرده که نمایشگاه‌هایی با موضوع مجموعه‌های کمیک و تصویرپردازی، طراحی معماری توسط ویکتور هورتا، دنیای ساکسیفون‌ها، نمایشگاه شعر و دست ‌نویسهای اصلی موریس کاریم در این نمایشگاه برگزار می‌کند.

کیتی کروتر، نویسنده و تصویرگر کتاب‌های کودک که برنده جایزه 2010 آسترید لیندگرن شده بود و کارل نوراک دیگر نویسنده کتاب کودک از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه کتاب تایپه علاوه بر بلژیک میزبان کشورهای دیگری چون فرانسه، استرالیا، ترکیه، مکزیک، پرو، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا است. تعدادی سمینار و کارگاه آموزشی درباره موضوع‌هایی چون نشر بین المللی، مطالعه دیجیتال و گسترش محتوای کتاب‌های دیجیتالی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

این نمایشگاه امسال با ثبت‌نام 800 ناشر و حضور 500 نویسنده از تایپه برگزار می‌شود. نمایشگاه کتاب تایپه سال پیش میزبان 600 هزار نفر بازدیدکننده بود.