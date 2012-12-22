  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

اتحادیه اروپا: هیچ تحریمی علیه رسانه‌های ایران اعمال نشده است

اتحادیه اروپا: هیچ تحریمی علیه رسانه‌های ایران اعمال نشده است

به رغم ممنوعیت پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی پرس تی‌وی و هیسپان از سوی شرکت اسپانیایی خدمات ماهواره‌ای هیسپاست، اتحادیه اروپا گفت، هیچ‌گونه تحریمی علیه رسانه‌های ایران اعمال نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا در پاسخ به پرس تی‌وی، تحریم نبودن رسانه‌های ایرانی را اعلام کرده است.

هیسپاست، روز جمعه (۱ دی) در نقض آشکار آزادی بیان به شرکت خدمات ماهواره‌ای اوراون دستور داد تا از ارسال برنامه‌های شبکه‌های ایرانی انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی و اسپانیایی‌زبان هیسپان خودداری کند.

اوراون می‌گوید که شرکت مادر هیسپاست، این دستور را پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.

هیسپاست نیز دستور این شرکت مبنی بر پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی را تائید کرد اما درباره این که این دستور از کجا صادر شده است هیچ توضیحی نداد.

این درحالی است که شبکه ایرانی هیسپان به طور رسمی، در اسپانیا به ثبت رسیده و تحت قوانین رسانه‌های این کشور و نیز قوانین اتحادیه اروپا فعالیت داشته است.

در عین حال محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد، ایران در پی اتخاذ اقدام قانونی لازم برای مقابله با موج جدید حملات اروپا و امریکا علیه رسانه‌های حقیقت‌گوی ایرانی است.

دکتر سرافراز تصریح کرد، این گونه تصمیمات نمایانگر ماهیت و چهره واقعی دولت‌های غربی است که تلاش دارند به شکل ناپخته‌ای صدای رسانه‌های ایرانی را خاموش کنند.

وی همچنین اظهار داشت، روشی که دولت‌های غربی در برخورد با رسانه‌های ایران در پیش گرفته‌اند، از منظر حقوقی یادآور قانون جنگل و از نگاه آزادی بیان یادآور دوره قرون وسطا و تفتیش عقاید است که در آن، دانستن جرم تلقی می‌شد.

کد مطلب 1772131

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