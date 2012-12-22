ثبت نام متقاضیان عمره مفرده در کردستان آغاز شد

هیوا شاه محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دارندگان اسناد ثبت نامی بانک ملت اولویت یک تا 300 و افراد ثبت نام کننده عمره مفرده دوره گذشته از تاریخ 10 تیر ماه تا 29 تیر ماه91 که به دلایل عدم صدور روادید لغو شده می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.

وی در ادامه افزود: افراد متقاضی می توانند از امروز به مدت یک هفته از طریق دفاتر و شرکت های زیارتی در سطح استان ثبت نام کنند.

مسئول ثبت نام و اعزام حج و زیارت کردستان بیان کرد: ظرفیت این مرحله هفت کاروان 120 نفری است که در مجموع 840 نفر هستند.

شاه محمدنژاد یادآور شد: اگر ظرفیت این کاروان های عمره مفرده تکمیل نشود از اولویت های جدید ثبت نامی سال 90 فراخوان داده می شود.

وی ادامه داد: اولین کاروان این مرحله از تاریخ 17 بهمن ماه سال جاری به سرزمین وحی اعزام و آخرین کاروان 29 خرداد سال 92 است.

مسئول ثبت نام و اعزام حج و زیارت کردستان گفت: از این تعداد کاروان چهار کاروان از سنندج، یک کاروان از بیجار، یک کاروان از شهرستان های دهگلان و قروه و یک کاروان دیگر نیز از شهرستان های سقز و بانه است.