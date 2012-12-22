بیانیه اتحادیه میهنی کردستان عراق/تشکر ویژه از مقامات جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق با صدور بیانیه ای از جمهوری اسلامی ایران و مقامات این کشور از جمله رئیس جمهور به خاطر اعزام تیم پزشکی به بیمارستان مدینه الطب (محل بستری شدن جلال طالبانی) قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: مسئولان ایران از نخستین لحظات انتشار خبر بیماری رئیس جمهور عراق، آمادگی خود را برای ارائه هر نوع کمکی به مقامات عراقی اعلام کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن تیم پزشکی خود را به بیمارستان مدینه الطب بغداد اعزام کردند.

در ادامه بیانیه تاکید شده است : اتحادیه میهنی کردستان عراق در شرایطی که جلال طالبانی بیمار است، به برنامه های حزبی خود ادامه خواهد داد.

در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده است که جلال طالبانی هر چه سریعتر سلامتی خود را بازیابد و به سیاست عاقلانه خود در راستای برقراری وحدت ملی ادامه دهد.

رئیس جمهور عراق دوشنبه شب گذشته پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان "مدینه الطب" بغداد منتقل شد. وی هم اکنون برای تکمیل درمان به بیمارستانی در آلمان منتقل شده است، در پی سکته طالبانی، برخی رسانه ها از درگذشت وی خبر داده بودند که دفتر وی آن را تکذیب کرد.

