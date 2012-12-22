زنگ آیین افتتاح نمایش "هملت" به صدا درآمد/ انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"هملت" به کارگردانی رضا گوران عصر جمعه اول دیماه با حضور جمع کثیری از هنرمندان و اهالی مطبوعات با نواختن زنگ آئین افتتاح از سوی پرویز پورحسینی، اجراهای خود را به طور رسمی در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.

پورحسینی در ابتدای این مراسم که اجرای آن را نیما کرمی بر عهده داشت، ضمن خیر مقدم به حاضرین برگزاری این قبیل مراسم ها را اقدامی مثبت و ارزنده در جهت احترام به جامعه هنری دانست و خاطرنشان کرد: رضا گوران از جمله هنرمندان جوان و خلاق در حوزه کارگردانی تئاتر است که آثار در خور و قابل توجه ای را تا به امروز روی صحنه برده است.

این بازیگر ادامه داد: امروز باید زحمات و کوشش این عزیزان را ارج نهیم و تا آنجا که ممکن است از تلاش های هنرمندان جوان حمایت کنیم.

در ادامه این مراسم رضا گوران و جواد افشین نژاد معاون اجرایی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر نیز ضمن خیرمقدم به هنرمندان، اهالی مطبوعات و حاضرین، حضور این عزیزان را قدمی مثبت در حمایت از هنرهای نمایشی دانستند.

در این مراسم که عصر جمعه اول دیماه در سالن انتظار مجموعه تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد، هنرمندانی همچون پرویز پورحسینی، امین تارخ، داریوش مودبیان، جواد مجابی، اصغر همت، رضا حداد، قاسم زارع، اردلان شجاع کاوه، هوشنگ گلمکانی، حمیدرضا افشار، جمشید گرگین، شهرام کرمی، سروش صحت، نیما کرمی، سحر دولتشاهی، مجتبی میرطهماسب، فرزانه طاهری، محسن امیریوسفی، حمیدرضا صدر، امیر پوریا، حسین فناپور، زینب زارع، رضا صمدپور، مسعود فروتن، فرشته صدر عرفایی، حدیث تهرانی و .... حضور داشتند.

"هملت"هر روز به استثناء روزهای شنبه با بازی آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهناز جعفری، ستاره پسیانی، شیرین فرشباف و داریوش موفق از ساعت 19 در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.علاقمندان برای تماشای این نمایش می توانند با مراجعه به سایت مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به نشانی اینترنتی www.tamashakhaneh.ir نسبت به تهیه و یا رزرو بلیت اقدام کنند.

نمایش "بعضی‌ها سردشو دوس دارن" به کارگردانی بهروز پناهنده دوشنبه 4 دی ویژه هنرمندان و منتقدان اجرا می شود. این اثر نمایشی که از 28 اذرماه به کارگردانی بهروز پناهنده و بازی سیاوش چراغی پور و مهشاد مخبری اجرای خود را در کافه تریای تالار اصلی آغاز کرده، دوشنبه 4 دی ساعت 17:30 در یک اجرای ویژه میزبان هنرمندان و منتقدان تئاتر خواهد بود.

نمایش "بعضی‌ها سردشو دوس دارن" هر روز غیر از شنبه ها ساعت 17:30در کافه تریای تالار اصلی میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.



بخش انعکاس نظر تماشاگران آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر راه اندازی شد

بخش انعکاس نظر تماشاگران آثار نمایشی به صحنه رفته سایت اینترنتی مجموعه تئاتر شهر با هدف انعکاس نظر تماشاگران راه اندازی شد. در این بخش که به تازگی راه اندازی شده کاربران و تماشاگرانی که از آثار نمایشی به صحنه رفته در تالارهای نمایشی دیدن کرده اند می توانند در صفحه ویژه هر نمایش نسبت به انعکاس نظرات و نقدهای خود براساس ضوابط قانونی سایت های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

تماشاگران از این پس می توانند دربخش اخبار سایت مجموعه تئاتر شهر نیز نسبت به انعکاس نظر، پیشنهاد و انتقاد خود اقدامات لازم را انجام دهند .



آغاز اجرای نمایش"داستان‌های ناتمام" اسماعیل خلج در تالار چهارسو

برنامه تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در حالی اعلام شد که دو نمایش جدید این هفته اجرای خود در تالار چهار سو و کارگاه نمایش را آغاز می کنند. از این هفته نمایش"داستان های ناتمام" نوشته و کار اسماعیل خلج و بازی گلچهره سجادیه، کاظم بلوچی، سوسن مقصودلو، عزت رمضانی فر، محمدعلی حسین علی پور، اسماعیل خلج، گیتی قاسمی، سودابه گودرزی، پوریا رحیمی، علی برجی، مریم بصیری و علیرضا نیلی ساعت 19 به مدت زمان 90 دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان در تالار چهارسو به صحنه خواهد رفت.

در کارگاه نمایش هم یک نمایش جدید با عنوان "شب آخر دنیا" نوشته محمد امیر یاراحمدی ، کارگردانی علیرضا محمدی و بازی نگار عبادی و مسعود میرزایی ساعت 18 به مدت زمان 45 دقیقه و قیمت بلیت 6 هزار تومان پذیرای علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

از چهارشنبه 29 آذر نیز نمایش" ترن " نوشته حمیدرضا آذرنگ ، کارگردانی نیما دهقان و بازی ( به ترتیب حروف الفبا) وحید آقا پور ، رضا بهرامی ، حسین پاکدل ، حامد پور زارع ، جواد پولادی، امیر جعفری ، امیر جنانی ، سینا رازانی ، ریما رامین فر، مجید رحمتی ، علی سلیمانی سر نسری ، مهراوه شریفی نیا ، فرزین صابونی ، سهیلا صالحی ، مهدی صباغی ، دایانا فتحی ، الهام کردا ، کوهزاد کنعانیان ، روح الله کمانی ، سپهر گودرزی ، علیرضا محمدی، میثم میرزایی ، نازگا نادریان ، سیروس همتی ساعت 19:30 با قیمت بلیت 12 هزار تومان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت.



نمایشنامه‌خوانی"خمیازه"در خانه هنرمندان ایران



نمایشنامه‌خوانی"خمیازه" نوشته سلما رفیعی از سوی انجمن بازیگران خانه تئاتر عصر شنبه دو دی در تالار استاد "شهناز" خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. کتایون فیض‌مرندی کارگردانی این برنامه را برعهده دارد وجمشید صفری، مجید علم‌بیگی، قدیر عیدی‌زاده، وجیهه لقمانی و شقایق مسافر به عنوان بازیگر در نمایشنامه‌خوانی"خمیازه" حضور دارند.

برنامه یادشده عصر شنبه دو دی و از ساعت 18 در تالار استاد "شهناز" خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

انتخاب نمایش‌های بخش خیابانی سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی از پنجشنبه 30 آذر شروع شده است. 39 هنرمند از سراسر کشور متقاضی حضور در بخش نمایشهای خیابانی شده¬اند که آثار هنرمندان تهرانی از 30 آذر تا 1 دی ماه در تماشاخانه سنگلج و آثار هنرمندان شهرستان به صورت تصویری در همین دو روز توسط هیأت انتخاب مورد قضاوت و گزینش قرار خواهدگرفت.

از میان 39 اثر متقاضی، 17 اثر متعلق به هنرمندان تهران و 22 نمایش مربوط به هنرمندان شهرستان است. سعید کشن فلاح و امیر دژاکام ازجمله کارشناسان و اعضای هیأت انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره هستند که پس از دیدن همه آثار، نتیجه آثار پذیرفته شده را تا چند روز آینده اعلام خواهندکرد.

سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن ماه به دبیری سعید کشن فلاح برگزار خواهدشد.