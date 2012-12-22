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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

لوازم خانگی در مشهد 10 درصد کاهش یافت

لوازم خانگی در مشهد 10 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد از رونق گرفتن نسبی بازار در اثر کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی نسبت به ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کسائیان اظهار کرد: کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی تولیدات داخلی و خارجی نسبت به ماه گذشته موجب افزایش رغبت مردم به خرید و اقبال فروشندگان شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد افزود: هر ساله همزمان با فرا رسیدن شب یلدا و اقبال مردم برای خرید هدیه افزایش تقاضا و رونق بازار را به دنبال داشت لیکن امسال همزمان شدن شب یلدای امسال با ایام ماه صفر و موکول شدن جشن ها به بعد این ایام، موجب شده بازار جنب و جوش هر ساله را نداشته باشد.

کسائیان در خصوص وسایل گرمایشی گفت: خراسان رضوی در زمینه تولید وسایل گرمایشی موفق بوده و در بخش عرضه این محصولات نیز، هم اکنون قیمت ها در حال تثبیت شدن هستند و محصولاتی از قبیل بخاری با قیمت های مصوب به فروش می رسد.

وی با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح شبنم از ابتدای دی ماه افزود: اعضایی که تاکنون برای تکمیل فرم خود اظهاری و ارائه لیست موجودی کالای خود به اتحادیه مراجعه نکرده اند باید در اسرع وقت برای دریافت کد رهگیری اقدام، در غیر اینصورت کالاهای آنها به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و جمع آوری خواهد شد.

کد مطلب 1772141

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