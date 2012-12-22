لوازم خانگی در مشهد 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کسائیان اظهار کرد: کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی تولیدات داخلی و خارجی نسبت به ماه گذشته موجب افزایش رغبت مردم به خرید و اقبال فروشندگان شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد افزود: هر ساله همزمان با فرا رسیدن شب یلدا و اقبال مردم برای خرید هدیه افزایش تقاضا و رونق بازار را به دنبال داشت لیکن امسال همزمان شدن شب یلدای امسال با ایام ماه صفر و موکول شدن جشن ها به بعد این ایام، موجب شده بازار جنب و جوش هر ساله را نداشته باشد.

کسائیان در خصوص وسایل گرمایشی گفت: خراسان رضوی در زمینه تولید وسایل گرمایشی موفق بوده و در بخش عرضه این محصولات نیز، هم اکنون قیمت ها در حال تثبیت شدن هستند و محصولاتی از قبیل بخاری با قیمت های مصوب به فروش می رسد.

وی با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح شبنم از ابتدای دی ماه افزود: اعضایی که تاکنون برای تکمیل فرم خود اظهاری و ارائه لیست موجودی کالای خود به اتحادیه مراجعه نکرده اند باید در اسرع وقت برای دریافت کد رهگیری اقدام، در غیر اینصورت کالاهای آنها به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و جمع آوری خواهد شد.