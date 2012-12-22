دانشگاه صنعتی شریف و تهران به مسابقات جهانی ACM راه یافتند

حمید ضرابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهاردهمین دوره مسابقه منطقه‌ای برنامه‌نویسی دانشجویی غرب آسیا روزهای 30 آذر و یک دی ماه سال 1391 در دانشگاه صنعتی و با حضور 83 تیم از 48 دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف مقام اول، دوم، سوم و پنجم این مسابقات را کسب کرد همچنین دانشگاه تهران مقام پنجم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام ششم را کسب کردند.

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقه منطقه‌ایی برنامه‌نویسی دانشجویی غرب آسیا افزود: چون از هر دانشگاه تنها یک تیم می تواند به مرحله نهایی راه پیدا کند، بنابراین یک تیم از دانشگاه صنعتی شریف و تیم دیگر از دانشگاه تهران که رتبه چهارم را کسب کرده به مسابقات جهانی برنامه نویسی که تیرماه در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود، اعزام خواهند شد.