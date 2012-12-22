  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

دانشگاه صنعتی شریف و تهران به مسابقات جهانی ACM راه یافتند

دانشگاه صنعتی شریف و تهران به مسابقات جهانی ACM راه یافتند

دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقه منطقه‌ایی برنامه‌نویسی دانشجویی غرب آسیا از راه یافتن دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران به مسابقات جهانی برنامه‌نویسی دانشجویی که در روسیه برگزار می شود، خبر داد.

حمید ضرابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهاردهمین دوره مسابقه منطقه‌ای برنامه‌نویسی دانشجویی غرب آسیا روزهای 30 آذر و یک دی ماه سال 1391 در دانشگاه صنعتی و با حضور 83 تیم از 48 دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف مقام اول، دوم، سوم و پنجم این مسابقات را کسب کرد همچنین دانشگاه تهران مقام پنجم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام ششم را کسب کردند.
 
دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقه منطقه‌ایی برنامه‌نویسی دانشجویی غرب آسیا افزود: چون از هر دانشگاه تنها یک تیم می تواند به مرحله نهایی راه پیدا کند، بنابراین یک تیم از دانشگاه صنعتی شریف و تیم دیگر از دانشگاه تهران که رتبه چهارم را کسب کرده به مسابقات جهانی برنامه نویسی که تیرماه در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
کد مطلب 1772145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها