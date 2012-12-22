سفیر ایران در بیروت با وزیر کشاورزی لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی در این دیدار بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای کشاورزی با لبنان تأکید و اجرایی نمودن تفاهمات همکاریهای کشاورزی بین دو کشور را خواستار شد.

سفیر کشورمان در این دیدار همچنین از شرکتهای ذیربط لبنانی برای شرکت در دومین جشنواره بیو تکنولوژی که از 26 لغایت 30 دیماه در تهران برگزار خواهد شد دعوت بعمل آورد.

حسین حاج حسن با استقبال از گسترش همکاریهای کشاورزی بین دو کشور ‍، به وجود زمینه‌های فراوان همکاری از جمله نیاز لبنان به بذور سیب زمینی و گندم اشاره و اظهار داشت داروهای دامی ایران در لبنان بازار خیلی خوبی دارند که نیازمند توجه و پیگیری دو طرف می‌باشند. وزیر کشاورزی لبنان همچنین با اشاره به مزیتهای تولیدات کشاورزی لبنان بر آمادگی این کشور برای صادرات اقلامی همچون موز، پرتقال، زیتون و روغن زیتون تأکید و خواستار مساعدت و توجه بیشتر مسئولین ایرانی در این خصوص شد.

وزیر کشاورزی لبنان در مصاحبه پس از ملاقات با خبرنگاران حمایت و دفاع جمهوری اسلامی ایران از مقاومت در منطقه را در بعد سیاسی مورد ستایش قرار داد و به عنوان یک کارشناس و استاد دانشگاه و نه وزیر توان علمی و پیشرفتهای ایران در حوزه‌های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فضا را در منطقه مثال زدنی و برتری تولیدات ایران بر تولیدات غربی و آمریکایی را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به سفرهای متعدد خود به ایران روند صعودی توسعه علم و فناوری بویژه در زمینه بیو تکنولوژی را بی نظیر و علت دشمنی استکبار با ایران را نیز بحث توسعه علمی آن عنوان و استفاده از این ظرفیتها را فرصتی مغتنم برای لبنان دانست.