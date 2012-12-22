بررسی تقویت بسیج در کمیسیون امنیت ملی/ پاسخ صالحی و نجار به 8 سوال

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی آخرین اخبار و تحولات با حضور مسولان مربوطه و ادامه بررسی لایحه گذرنامه دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه است.

بررسی وضعیت اتباع بیگانه در کشور و بررسی آخرین اخبار و تحولات بین المللی نیز در دستور کار روز دوشنبه این کمیسیون است.

وزیر کشور روز سه شنبه برای پاسخ به سوال یونس اسدی نماینده مشکین شهر و سوال علی مطهری نماینده تهران، سوال مشترک حمیدرضا پشنگ، محمد سعید اربابی، ناصر کاشانی و یعقوب جدگال نمایندگان خاش، میروجاوه، کورین و نصرت آباد، ایرانشهر، سرباز و ملکان، زاهدان و چابهار ، سوال مشترک عبدالکریم حسین زاده و رسول خضری نمایندگان نقده و اشنویه و پیرانشهر و سردشت و سوال سید حسین نقوی نماینده ورامین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می رود.

این کمیسیون در همین روز از وزیر خارجه دعوت کرده تا پاسخگوی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات ، سوال عوض حیدپور شهرضایی نماینده شهرضا و سید حسین دهدشتی نماینده آبادان باشد.

کارگروه روابط خارجی کمیسیون نیز یکشنبه بررسی لایحه ناظر بر اجرای معاهده منع گسترش، تولید و انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آنها را در دستور کار دارد.

مسائل حقوقی برون مرزی نیز یکشنبه با حضور مسولان مربوطه در کارگروه دفاعی کمیسیون بررسی می شود.

کارگروه بسیج نیز سه شنبه راهکارهای تقویت بسیج، نیازمندی های قانونی و بودجه بسیج را با حضور مسولان مربوطه بررسی می کند.