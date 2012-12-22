به گزارش خبرگزاری مهر، Qi یک استاندارد جهانی برای توان برقی و شارژی وایرلس است. با Qi دستگاه ها را می توان با قرار دادن روی هر سطح دارای Qi شارژ کرد. هر دستگاه مبتنی بر Qi با هر شارژر Qi بدون درنظر گرفتن برند و یا سازنده کار می کند.

پد شارژ بی سیم آوالن در کنسول مرکزی این خودرو قرار گرفته است. این سیستم با یک سویچ که در زیر آن قرار دارد کنترل می شود. فرآیند شارژ نیز به سادگی گذاشتن تلفن هوشمند روی سطح بخش مخصوص شارژ کردن است.

سیستم شارژ وایرلس آوالن توسط DENSO ارائه شده و مبتنی بر فناوری ساخته شده توسط شرکت ConvenientPower و فیلیپس Lite-on Digital Solution است که قرار است یک تجربه با فناوری بالا در خودروهای سواری جدید آوالن باشد.

رندی استفان رئیس بخش مهندسی تویوتا آوالن گفت: ما با پیشگام بودن در این فناوری، قابلیت شارژ بدون سیم یا رابط را در کنسول خودروها فراهم کردیم، ویژگی ابتکاری که نشان دهنده تعهد به بهبود تجربه های جدید است. ما سیستم شارژی بی سیم را به عنوان یک ویژگی مهم برای ارائه فناوری های پیشرفته در خودروهای این شرکت می دانیم.

درحال حاضر 34 مدل تلفن همراه از جمله تلفنهای جدید ال جی گوگل نکسوس 4، نوکیا لومیا 920، اچ تی سی ویندوز فن 8X با سیستم شارژ بی سیم کار می کنند. محصولات سازگار با Qi از تلفنهای هوشمند گرفته تا کنسولهای بازی، دستگاههای ضبط بلوری، بلندگوهای مجزا برای تلفنهای هوشمند، شارژیهای تلفن خودروها، ساعتهای زنگ دار هستند.

این خودرو با طراحی خاص 2013 در ماه جاری به نمایش گذاشته شد. طراحی خارجی ورزشی و در عین حال داخل شیک و مدرن آن سطح تازه ای از فناوری و طراحی را در این نوع خودروها را نشان می دهد.

تویوتا آوالن (Toyota Avalon) خودرویی است که از سال 1994 تاکنون تولید شده و در کلاس خودرو سایز بزرگ قرار گرفته، طراحی آن جزء خودروهای موتور جلو- محور جلو بوده ‌است.