محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با در نظر گرفتن این مهم و تیمی آماده و با روحیه به مصاف شهرداری تبریز می‌رویم، زیرا پیروزی در این هفته از مسابقات برای ما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چون می‌خواهیم باز هم صدرنشینی خود را حفظ کنیم، ما برای نیم فصل دوم هیچ تغییری نداریم و در واقع نیاز به بازیکن جدید هم نداریم.



وی ادامه داد: آنچه که در بین تک تک بازیکنان تیم وجود دارد، انگیزه ما پیروزی و حفظ قهرمانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال است، بنابراین با توجه به اینکه این بازی ما را یک گام به قهرمانی در لیگ برتر نزدیک می‌کند با تمام توان به مصاف شهرداری تبریز خواهیم رفت.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم ابراز داشت: بازی در برابر تیم فوتسال شهرداری تبریز کار آسانی نخواهد بود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی بازی در خانه ما برگزار می‌شود، از تمام تماشاگران و علاقمندان به تیم صبا می‌خواهیم که روز دوشنبه با حضور در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم تیم ما را در راه کسب پیروزی در این دیدار حمایت کنند.



وی تصریح کرد: بازی حساس است و قطعا برای قهرمانی این فصل تیم ما باید برنده این دیدار باشد تا همچنان موقعیت خود را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال نیز حفظ کند، تیم ما کاملا آماده است و تنها با هدف کسب پیروزی از شهرداری تبریز پذیرایی می کنیم.



حسن زاده تصریح کرد: اگر انتظاری که از بازیکنان تیم دارم و آنچه که در تمرینات با آنها مرور کرده‌ایم را در دیدار حساس عصر دوشنبه چهارم دی ماه به نمایش بگذارند، مطمئنا با کسب پیروزی دیگری در خانه میدان را ترک خواهیم کرد و می‌توانیم امیدوارانه‌تر به ادامه بازی‌ها فکر کنیم.



وی بیان داشت: این مسابقه اولین بازی ما در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور خواهد بود و می خواهیم دهمین پیروزی این فصل را به دست بیاوریم، خوشبختانه نگران هیچ چیزی نیستیم و الان تنها به بازی با شهرداری تبریز در خانه فکر می‌کنیم تا با پیروزی پرگل در این دیدار سرحال تر از گذشته به کار خود برای قهرمانی در لیگ برتر ادامه دهیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم ادامه داد: صبای قم پیش از بازی با تیم شهرداری تبریز تمرینات خوبی داشته، به بازیکنان تیم که اکثر آنها جوانان با انگیزه و جویای نام هستند، گفته ایم که در بازی با شهرداری تبریز باید بیشتر صبور باشند و با بردباری و تلاش بیشتر برای کسب موفقیت تلاش کنند.



تیم فوتسال صبای قم در اولین بازی دور برگشت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز دوشنبه چهارم دی ماه در سالن شهید حیدریان قم میزبان تیم فوتسال شهرداری تبریز خواهد بود، دیداری که صبا در مسابقه رفت آن سه بر صفر پیروز شده است.

