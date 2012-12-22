ناوشکن روس در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ایران پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،امیر دریاداردوم حسین آزاد،افزود: ناوشکن"مارشال شاپو شینکو" که از کلاس ناوهای کلاس سنگین روسیه است با هدف تحکیم روابط نظامی فیمابین روسیه و ایران،در این اسکله پهلو گرفته است.
ویخاطرنشانکرد:درطولمدتحضوراین ناوشکن در منطقه یکمنیروی دریایی ارتش برنامههای متعددی برای فرمانده و خدمه ناوشکن پیش بینی شده است که متعاقبا اعلام میشود.
ناوگروههای کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران همواره با اهدافی از جمله آموزش و آشنایی دانشجویان و کارکنان نیروی دریایی با آبهای آزاد و با هدف تحکیم روابط و اعلام پیام صلح و دوستی به کشورهای یکدیگر سفر میکنند.
ناوهای ایرانی نیز پیش از این از کشورهای دوست از جمله سوریه،سودان،جیبوتی،عمان و جده عربستان سعودی و با هدف ماموریت آموزشیبازدید کردهاند ودردیگرنیروهای دریایی ارتشهای جهان نیز چنین برنامههایی وجود دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که نیروی دریایی ارتش برخی کشورهای دوست و همسایه تمایل جدی خود را برای اعزام ناوگروههای این کشورها برای حضور در بنادر ایران اعلام کرده بودند و به نظر میرسد که پهلوگیری این ناوشکن روسی نیز در همین راستا انجام شده است.
امیر دریادار حبیباللهسیاری همچنین خاطرنشان کرده بود که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده پذیرایی از ناوگروههای سایر کشورها در بنادر کشورمان است.
امیر دریادار سیاری افزود:تبادل ناوگروهها میان ایران و سایر کشورها میتواند زمینهای بسیار مثبت در راستای افزایش تعاملات و همکاریهای فیمابین طرفین در عرصه دریاها،انتقال دستاوردها و تجارب یکدیگر و درک متقابل شود.
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