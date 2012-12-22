1100 هنرمند و صنعتگر کردستانی بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حامدی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است که انتظار می رود تا پایان سال تمامی صنعتگران و هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی افزود: با این کار تا حدی از دغدغه کاری هنرمندان و صنعتگران در خصوص حوادث ناشی از کار کاسته می شود و این بیمه می تواند پشتوانه خوبی برای هنرمندان و صنعتگران استان کردستان باشد.

ایجاد کارگاه های هنرهای سنتی با بهره گیری از توان و تخصص فارغ التحصیلان دانشگاهی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ادامه داد: در راستای حمایت از فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی و به منظور ایجاد تحول های نوین در حوزه صنایع دستی، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بر آن است تا از توان و تخصص فارغ التحصیلان بومی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی برای ایجاد کارگاه های سنتی مرتبط با رشته های تخصصی استفاده کند.

حامدی یادآور شد: در همین راستا تا کنون در شهرستان های سقز کارگاه سفال و سرامیک، بانه منبت و نازک کاری چوب، قروه سفال نقش برجسته و سنندج کارگاه آبگینه، سفال و لعاب توسط این فارغ التحصیلان راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: امید است تا نیمه دوم سال 92 تعداد این کارگاه ها به بیش از 15 کارگاه ارتقاء یابد تا بتوان از توان تخصصی و دانش فنی فارغ اتحصیلان در راستای ارتقاء سطح کیفی تولیدات و همچنین نوآوری در محصولات تولیدی و ایجاد تحول در رشته های صنایع دستی بهره مند شد.

اتمام مرمت مسجد شیخ مظهر شهرستان سقز

کار مرمت مسجد شیخ مظهر که یکی از مساجد تاریخی شهرستان سقز و متعلق به دوره قاجاریه است به اتمام رسید.

کارشناس حفظ و احیاء اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در خصوص این مسجد گفت: این مسجد همانند سایر مساجد دیگر کردستان دارای معماری بومی با شبستان چهار ستونی و ایوان جنوبی و حجره طلاب و وضوخانه در دو طبقه است.

محمد قاسمی افزود: از شاخصه های معماری این مسجد می توان به طراحی مسجد در شیب محوطه و احداث مغازه هایی در طبقه همکف و شبستان و فضاهای اصلی در طبقه اول اشاره کرد.

وی اظهار داشت: عملیات مرمتی این مسجد در سال 90 و91 شامل سبک سازی سقف و تعویض تیرهای فرسوده، تعویض ستون های چوبی ایوان، اجرای کف سازی و آجر فرش ایوان، تعویض نرده ها، نصب نرده های چوبی، احداث سرویس بهداشتی زنانه و مردانه، تهیه و نصب کولر گازی، برچیدن سیستم معیوب برق رسانی و اجرای مجدد آن، لکه گیری و اجرای فضاهای داخلی و آجر کاری و بند کشی مجدد فضاهای بیرونی بوده است.

کارشناس حفظ و احیاء اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: برای مرمت و استحکام بخشی این بنای تاریخی از محل اعتبارات ملی مبلغ 54 میلیون تومان هزینه شده است.