مخالفت جامعه فیزیوتراپی کشور با دستورالعمل وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه فیزیوتراپی کشور اعم از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانش آموختگان و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی فیزیوتراپی روز شنبه با حضور در مقابل ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، اعتراض خود را به موانع موجود بر سر راه پیشرفت علمی و حرفه ای رشته فیزیوتراپی در کشور اعلام کرد.

در بیانیه ای که به همین منظور منتشر شد، آمده است: به دنبال بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در سال 1385 که فرمودند در چشم انداز 20 ساله مقصد ما رسیدن به رتبه اول علمی در منطقه است، طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی توسط برجسته ترین اساتید رشته بررسی و در زمستان سال 1387 تقدیم وزارت بهداشت گردید. در تاریخ 22/2/1388 کلیات طرح با محوریت پذیرش دانشجو از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت مطرح و با حمایت وزیر وقت دکتر باقری لنکرانی به تصویب رسید و سر انجام به دنبال پیگیریهای مستمر و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و طرح در کمیسیون بهداشت مجلس اجرای آن در شورای عالی سیاستگذاری وزارت بهداشت مصوب و در تاریخ 1/5/90 دستور شروع پذیرش دانشجو از بهمن ماه 1390 از سوی دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ابلاغ گردید.



به دنبال ابلاغ این طرح مخالفین اندک آن که از ابتدا سعی داشتند با هدف کسب درآمد و سودجویی بیشتر این طرح را غیر علمی و غیر ضروری جلوه داده و مانع از اجرای آن شوند در زمانهای مختلف استراتژی جدیدی برای رسیدن به مقصود خود طرح و با اعمال نفوذ در معاونت آموزشی وزارت بهداشت آن را پیاده می کردند در نهایت نحوه اجرای طرح را تغییر اساسی داده و پذیرش دانشجو را بر خلاف مصوبه فقط از مقطع کارشناسی ارشد و تعداد محدود 15 نفر در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کردند که این اقدام بر خلاف چشم انداز طرح که مطابق با زمان پایانی سند چشم انداز بیست ساله کشور بوده و بر اساس آن در سال 1404در ایران اسلامی خدمات فیزیوتراپی می بایست توسط فیزیوتراپیست هایی ارائه شود که حداقل دارای مدرک دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) باشند.

در این بیانیه آمده است: نظر به اینکه هدف از اجرای طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) ارتقای سطح بالینی و عملی دانش آموختگان رشته فیزیوتراپی در کشور و خدمت رسانی مطلوبتر به بیماران و دردمندان بوده و حدود 90 درصد از همکاران فیزیوتراپیست که در سراسر کشور خدمات فیزیوتراپی را به بیماران ارائه می دهند در مقطع کارشناسی تحصیل کرده اند و بر اساس نظریه بورد فیزیوتراپی، ایران به عنوان بالاترین مرجع علمی این رشته می بایست پذیرش به نسبت دو به یک (دو نفر از کارشناسی و یک نفر از کارشناسی ارشد) صورت پذیرد. مضافا اینکه مدرک دکترای حرفه ای معادل کارشناسی ارشد بوده و راه ادامه تحصیل برای همکاران فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به مقطع دکترای تخصصی فیزیوتراپی(PhD) مفتوح است. لذا جامعه بزرگ فیزیوتراپی کشور مخالفت شدید خود را با ضوابط اعلام شده پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی اعلام داشته و به جد خواهان پذیرش دانشجو از مقطع کارشناسی و با تعداد بیشتر در دانشکده های مورد تایید بورد فیزیوتراپی است.