واژگونی سرویس کارگران/سقوط چند کارگر از پل بارنج اتوبان پاسداران

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی پس از دریافت تماس در ساعت 6:39 صبح امروز به بزرگراه پاسداران تبریز اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه اتوبوس سرویس یکی از کارخانه‌های صنایع غذایی در حالی که در مسیر بزرگراه پاسداران تبریز بعد از میدان فهمیده به طرف دانشگاه آزاد در حرکت بود روی پل بارنج واژگون شد.

حبیب حسینقلی‌زاده ادامه داد: بر اثر واژگونی این اتوبوس یک نفر جان خود را از دست داد و 15 نفر دیگر مصدوم شدند.

وی افزود: به دنبال این حادثه مصدومان توسط شش دستگاه آمبولانس‌ مرکز فوریت‌های پزشکی مناطق یک، دو، هفت، هشت، 9 و 10 تبریز به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شدند و هم اکنون حال دو نفر از مصدومان که از پل پرت شده اند وخیم است.

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عکس از صابر علی نژاد