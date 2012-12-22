خواسته های فرماندهی کل قوا در حوزه موشکی تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگکننده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص)، سردار امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و حجتالاسلام والمسلمین انصاری، رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) و جمعی از فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه در ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) برگزار شد.
در این مراسم امیر سرتیپ اسماعیلی،فرماندهقرارگاهپدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) ضمن خوشامدگویی به فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و هیئت همراه، از زحمات سردار حسن منصوریان در مدت تصدی پست معاون هماهنگکننده این قرارگاه تقدیر کرد و گفت: تدبیر ارتش جمهوری اسلامی ایران بیچون وچرایی فرامین فرماندهی معظم کل قوا است و تعامل بین ارتش و سپاه در دفاع از کشور بسیار مهم است و این تعامل باید به وحدت فرماندهی ختم شود.
امیر سرتیپ اسماعیلی در ادامه افزود: سامانههای پدافند هوایی بهصورت مستمر و شبانهروزی باید آماده رزم باشند و ما در سامانه و تجهیزات به اندازه نیاز پیشرفت داشتهایم.
وی در ادامه تصریح کرد:توان قرارگاه پدافند هوایی ثابت کرد میتوان با تدبیر فرماندهان ارتش و همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرحهای تحقیقاتی را عملیاتی کرد و در رزمایش این طرحها آزمایش عملیاتی شود.
همچنین در این مراسم سردار امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه طی سخنانی اظهار داشت: جلسه تودیع و معارفه برای تکریم و تشکر از کسی که تودیع میشود و خیر مقدم به کسی که مسئولیت میپذیرد برگزار میشود ولی مهمتر از این جلسه، تذکری است برای ما و آن اینکه هر معارفهای یک تودیع دارد و هر تولدی مرگی در پی دارد و خداوند متعال در مقطعی در حوزه مسئولیت فرصتی را برای ما فراهم کرده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: امروز ما در فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری میبینیم که بسیار در مورد پدافند هوایی اهمیت قائل میشوند و ما در سپاه در موارد موشک زمین به زمین، پشتیبانی هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین مسئولیت داریم و در حوزه موشکی به نظر میرسد خواسته فرماندهی معظم کل قوا تأمین شده است.
در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات سردار محمدحسن منصوریان تقدیر و حکم مسئولیت سردار موسی بختیاری بهعنوان معاون هماهنگکننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) به وی اهدا شد.
نظر شما