به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمودی سخنگوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با اعلام این خبر افزود: در جلسه اخیر هیات مدیره کانون، موضوع برگزاری جشن سالانه این تشکل صنفی مطرح شد و با عنایت به این موضوع که به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی در سه سال گذشته، کانون برگزاری جشن سالانه خود را به تعویق انداخته بود مقرر شد تا به هر شکل ممکن اردیبهشت ماه سال 92 و هم زمان با برگزاری هفته تئاتر و اردیبهشت تئاتر ایران، جشن کانون ملی منتقدان تئاتر نیز برگزار شود.

به گفته مدیر روابط عمومی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، هیات مدیره مصمم است تا حتی در صورت عدم تخصیص بودجه برای جشن، نسبت به برگزاری آن اقدام کند. در همین رابطه نیز برنامه ریزی جشن در شورای مرکزی کانون آغاز شده و در روزهای آینده گزارش روند فعالیت ها اطلاع رسانی خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران تصریح کرد: برگزیدگان سال 91 تئاتر ایران در جشن سالانه کانون معرفی خواهند شد و انتخاب برترین های هر بخش توسط کلیه اعضای کانون و از میان آثاری خواهد بود که فرصت اجرای عمومی در سال 91 را پیدا کرده اند.

