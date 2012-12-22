طرح جامع گردشگری سلامت ایجاد شود

خسرو ایرانپور به خبرنگار مهر گفت: اگر امروزه هتلها یکی از ارکان اصلی هر نوع گردشگری در صنعت جهانگردی از اهمیت زیادی برخوردارند، این موضوع در صنعت گردشگری سلامت حساس تر است چون مسائل بهداشتی و ایمنی و امنیتی بسیار بالاتر از حد استانداردهای متداول باید در ساخت، بهره برداری و تجهیزات و تاسیسات هتلی رعایت شود به طوریکه امروزه در صنعت هتلداری متداول است که اتاقی که ساخته می شود، بین 15 تا 20 سال دیگر باید بهره برداری شود پس مواردی که در 20 سال آینده پیش بینی می شود باید اکنون در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه این بررسیها و تحقیقات در قالب سخنرانی و پنل نمی گنجد و انتظار نمی رود که راهگشای مشکلات باشد گفت: این فعالیتها باید در قالب طرح جامع و سند توسعه مورد بررسی مدیران کلان کشور قرار گیرد و مطابق رویه های متداول بین المللی نهایت استفاده را ببریم چون صرفا بر اساس طرح جامع و سندهای بالا دستی که به دستگاههای زیربط براساس تقسیم کار موظف به اجرا هستند.

ایرانپور ادامه داد: از آنجایی که این نوع گردشگری مطابق با انواع گردشگری دیگر بلکه حساس تر مستلزم کار تیمی و برنامه ریزی شده است و بیشترین سازمانها را در بر می گیرد و به هیچ سازمان دیگری جوابگو نیستند پس ضرورت وجود طرح جامع گردشگری سلامت و طرح مراتب قانونی آن مورد نیاز است.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم برای OIC و جهان اسلام بین 57 کشور جهان الگو سازی کنیم باید آخرین دستاورد های مجامع علمی حرفه ای و سازمانهای بهره وری گردشگری و سازمان جهانی جهانگردی را مد نظر قرار دهیم.

ایرانپور گفت: استانداردهای ساخت و احداث سایتهای گردشگری سلامت و یا شهرکهای سلامت نسبت یک به دو دارند یعنی اگر تعداد اتاق در نظر گرفته شده برای بیمارستان 200 اتاق باشد برای هتل در مجموع 400 اتاق در نظر گرفته می شود. البته می توان آن را بر اساس تخت هم کاربردی و فرموله کرد.

وی ادامه داد: برای ساخت تاسیسات اقامتی در هر مجموعه گردشگری سلامت باید مواردی از جمله مدیریت صرفه جویی انرژی، مدیریت ضایعات جامد، آب، مایع و استفاده از انرژیهای خورشیدی لحاظ شود.