به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرفته شدگان مدارک خود را شامل، فیش بانکی، کارنامه تأیید شده دوره کارشناسی، گواهی رتبه در بین ورودی های رشته / گرایش خود از دانشگاه، گواهی تأیید شده که جزو ده درصد برتر در بین ورودی‌های رشته/گرایش خود است را شنبه 2دی 91 لغایت چهارشنبه 6 دی 91 از ساعت 8 الی 14:30 به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس تهران- خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اداره استعدادهای درخشان- اتاق 9 تحویل دهند.

اداره استعدادهای درخشان پس از دریافت و بررسی مدارک آنها را به مرکز آموزشهای الکترونیکی ارسال خواهد کرد.

پذیرش مدارک در مرحله اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند و اسامی پذیرفته شدگان قطعی پس از تأیید نهایی مرکز آموزشهای الکترونیکی در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.