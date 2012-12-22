  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

اعلام نتایج پذیرش بدون کنکور در آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر

نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد آموزش های الکترونیکی نیمسال دوم 92-91 دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرفته شدگان مدارک خود را شامل، فیش بانکی، کارنامه تأیید شده دوره کارشناسی، گواهی رتبه در بین ورودی های رشته / گرایش خود از دانشگاه، گواهی تأیید شده که جزو ده درصد برتر در بین ورودی‌های رشته/گرایش خود است را شنبه 2دی 91 لغایت چهارشنبه 6 دی 91 از ساعت 8 الی 14:30 به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس تهران- خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اداره استعدادهای درخشان- اتاق 9 تحویل دهند.

اداره استعدادهای درخشان پس از دریافت و بررسی مدارک آنها را به مرکز آموزشهای الکترونیکی ارسال خواهد کرد.
 
پذیرش مدارک در مرحله اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند و اسامی پذیرفته شدگان قطعی پس از تأیید نهایی مرکز آموزشهای الکترونیکی در وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
