  1. ورزش
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال یک مربی اسلوونیایی

فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال یک مربی اسلوونیایی

فدراسیون دوچرخه سواری در حال مذاکره با یک مربی اسلوونایی برای هدایت تیم ملی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری در حال رایزنی با "توماژ پلییانچ" اسلوونیایی برای سپردن هدایت تیم‌های‌ ملی استقامت و نیمه استقامت کشورمان است. این مربی در کارنامه خود سابقه  سرمربی‌گری تیم ملی جوانان و چند باشگاه مطرح این کشور را دار است.

خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران ضمن تایید این خبر به مهر گفت: این مربی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و مذاکرات اولیه هم در این راستا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال رایزنی برای کاهش دستمزد این مربی هستیم تا بتوانیم از او استفاده کنیم، اظهار داشت: مبلغ درخواستی این مربی مبلغ 10 هزار یورواست که این پول زیادی برای فدراسیون  دوچرخه سواری خواهد بود. ما خواستار کاهش این مبلغ هستیم و البته بنا داریم پولی به مراتب کمتر از این مبلغ را به "پلییانچ" پرداخت و با اضافه کردن بندی در قرارداد وی؛ در صورت موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا مبلغی را تحت عنوان پاداش به او بدهیم.

کد مطلب 1772175

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