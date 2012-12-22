فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال یک مربی اسلوونیایی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری در حال رایزنی با "توماژ پلییانچ" اسلوونیایی برای سپردن هدایت تیم‌های‌ ملی استقامت و نیمه استقامت کشورمان است. این مربی در کارنامه خود سابقه سرمربی‌گری تیم ملی جوانان و چند باشگاه مطرح این کشور را دار است.

خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران ضمن تایید این خبر به مهر گفت: این مربی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و مذاکرات اولیه هم در این راستا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال رایزنی برای کاهش دستمزد این مربی هستیم تا بتوانیم از او استفاده کنیم، اظهار داشت: مبلغ درخواستی این مربی مبلغ 10 هزار یورواست که این پول زیادی برای فدراسیون دوچرخه سواری خواهد بود. ما خواستار کاهش این مبلغ هستیم و البته بنا داریم پولی به مراتب کمتر از این مبلغ را به "پلییانچ" پرداخت و با اضافه کردن بندی در قرارداد وی؛ در صورت موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا مبلغی را تحت عنوان پاداش به او بدهیم.