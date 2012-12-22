۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

رویگری در گفتگو با مهر:

افرادی که می روند حق دارند/اگر به وزیر اعتماد ندارند سینما را جمع کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: هنرمند با سابقه و برجسته کشورمان گفت: اگر فیلمی مشکل دارد وزارت ارشاد نباید مجوز بدهد و اگر اعتراضی هست باید به خود وزیر گفته شود به هر حال وقتی وزیری انتخاب شده است یا به وزیر اعتماد دارند یا اگر ندارند اصلا سینما را جمعش کنند.

رضا رویگری در گفتگو با  خبرنگار مهر اظهار کرد: ما یک ارگانی به نام وزارت ارشاد ثبت کرده ایم و وزیری در راس آن گذاشته ایم که معاونانی دارد و ما هم آن را قبول کرده ایم پس وقتی که مهر وزارت بر یک فیلمی زده می شود و می گویند اشکالی ندارد یعنی اینکه این فیلم قانونی است و جنجال درست کردن بر علیه فیلمی که مجوز دارد خلاف قانون است.

هنرمند و بازیگر برجسته سینمای کشور افزود: من اصلا مشکلات فیلم های اخیر را که سرو صدا به پا کرده نمی دانم اما اگر فیلمی مشکل دارد وزارت ارشاد نباید مجوز صادر می کرده است و اگر اعتراضی هست باید به خود وزیر گفته شود به هر حال وزیری انتخاب شده است یا به وزیر اعتماد دارند یا اگر ندارند اصلا سینما را جمعش کنند.

رویگری با اشاره به خطه هنر خیز خراسان بیان کرد: خطه خراسان بسیار هنر خیز است و هنرمندان بسیار بزرگی از این نقطه از کشور به جامعه هنری ایران معرفی شده اند.

وی افزود: اگر کسانی از این استان به تهران می روند به این دلیل است که از آنها حمایت نمی شود و آنهایی که می روند حق دارند برای اینکه در تهران امکانات بیشتر است و کار کردن برای هنرمندان زمینه بیشتری دارد.

هنرمند و بازیگر برجسته سینمای کشور بیان کرد: خراسان رضوی یک استان بزرگ و پهناور است که باید کارهای هنری زیادی از آن در بیاید و صدا وسیما نیز نقش موثری در آن دارد.

رویگری افزود: به نظر من صدا وسیما باید در لفافه مردم را آموزش بدهد و گرنه گذاشتن یک میز و دو عدد صندلی کار سختی نیست.

وی گفت: مسائل پیش آمده پیرامون سینمای کشور را به ضرر سینما می دانم و همان گونه که می بینیم مردم با سینما قهر کرده اند و تهیه کنندگان نیز رغبتی برای سرمایه گذاری و کارکردن ندارند و سینما در این وضع منفعل است.

هنرمند و بازیگر برجسته سینمای کشور با اشاره به سریالی که هم اکنون در آن به ایفای نقش می پردازد گفت: این مجموعه کاری از مرکز مازندران است که حدود 13 قسمت پیش بینی شده است.

رویگری افزود: من در این سریال یک نقش بسیار غافل گیر کننده بر عهده دارم و در واقع به عنوان یک ماهیگیر ساده و منفعل که البته ترکشی نیز در پایش دارد بیننده را با یک نقش جدید از رضا رویگری مواجه خواهد کرد.

وی بیان کرد: این نقش خلاف آن چیزی است که مردم تاکنون در بازی های من دیده اند و البته خود من نیز همیشه دوست دارم در نقش های غافل گیر کننده بازی کنم.

