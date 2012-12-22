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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی در معابر شرق تهران

پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی در معابر شرق تهران

شهردار منطقه 8 از اجرای طرح جهادی پاکسازی برچسبهای تبلیغاتی از درب منازل و دیوارهای معابر سطح منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به پاکسازی تمامی برچسبهای تبلیغاتی در سطح محدوده معابر شرق تهران گفت: طرح پاکسازی به صورت ناحیه ای در حال اجراست و در حال حاضر جداره های تمامی معابر اصلی و  فرعی از اغتشاشات بصری پاکسازی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح در تمامی محلات سطح منطقه در دستور کار قرار دارد که بر اساس اولویت بندی نواحی انجام می شود.

شادالوئی اظهار داشت: همزمان با پاکسازی برچسبها و اغتشاشات بصری از سیمای شهر، طرح شستشوی جداره ها، پلهای سواره و پیاده، رنگ آمیزی جداول، جمع آوری المان های زائد و تابلوهای غیر مجاز نیز انجام می شود.

وی گفت: این طرح با استقرار اکیپهای مستقر در نواحی سه گانه، تا پاکسازی تمام خیابانهای اصلی و معابر از برچسبهای تبلیغاتی ادامه دارد.

کد مطلب 1772186

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