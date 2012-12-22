۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۶

حواشی استقلال - گهر/

انتظار تماشاگران دورودی پشت درهای ورزشگاه/ خبری از بازار سیاه بلیط نیست

دورود - خبرگزاری مهر: پس از گذشت 24 ساعت و مساعد شدن هوا، بازی دو تیم گهر دورود و استقلال تهران امروز راس ساعت 13 و 30 دقیقه به میزبانی ورزشگاه تختی دورود برگزار می شود و بسیاری از هواداران تیم گهر پشت درهای ورزشگاه منتظر ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات ابتدایی صبح امروز باز هم تماشاگران پرشور و حرارت تیم گهر دورود برای تشویق تیم خود به محل ورزشگاه تختی این شهر آمده اند و ساعتهاست شروع بازی را انتظار می کشند.

گزارش خبرنگار مهر از محل ورزشگاه دورود حکایت از حضور بیش از دو برابر ظرفیت ورزشگاه تختی دورود در پشت درهای ورودی دارد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه روز گذشته همه بلیط های بازی گهر دورود و استقلال تهران چه به صورت پیش فروش و چه در بازار سیاه به فروش رفته است دیگر خبری از بازار سیاه بلیط نیست تا بازی امروز از این حاشیه به دور باشد.

همچنین به منظور کنترل شرایط و نظارت هر چه بیشتر بر روند بازی تدابیر امنیتی لازم از سوی متولیان امر اندیشیده شده به طوریکه حضور نیروهای انتظامی در محل ورزشگاه در نوع خود چشمگیر و قابل تقدیر است.

بنابر این گزارش تماشاگران و هواداران در حالی منتظرند که گفته می شود درهای ورزشگاه تختی دورود ساعت 12 برای ورود تماشاگران باز خواهد شد.

دیدار دو تیم گهر دورود و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای جام حذفی قرار است امروز ساعت 13 و 30 دقیقه در محل ورزشگاه تختی شهر دورود برگزار شود. این دیدار به دلیل نامساعد بودن هوا از روز جمعه به امروز شنبه موکول شد.

