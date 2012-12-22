اروپا باید فوراً با ترکیه گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گیدو وستروله در مصاحبه ای گفت: بروکسل باید بدون اتلاف وقت گفتگوهای خود با ترکیه را در باره چند فصل مربوط به شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا از سر بگیرد.

وزیر خارجه آلمان که با روزنامه "ساربروکر" گفتگو می کرد، افزود: ترکیه تقاضای عضویت فوری در اتحادیه اروپا نکرده، اما تقاضای این کشور برای رفتار منصافه، اعتماد و احترام به گفتگوها همگی تقاضاهای درستی هستند.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در عین حال افزود: ترکیه در دهه گذشته موفقیت های بسیار چشمگیری داشته است. توسعه و تحولات در این کشور نشان از آن دارد که آنکارا می تواند پلی بین اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه مسلمان آن باشد.

وی افزود: ما اروپایی ها باید فصل های گفتگوها با ترکیه را در شش ماهه نخست سال 2013 باز کنیم در غیر اینصورت در دوره آتی منافع ما در ترکیه بیش از منافع این کشور در اتحادیه اروپا خواهد بود.