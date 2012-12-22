پاس همدان به لیگ دسته دوم فوتبال امیدهای کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس با قهرمانی در مسابقات امیدهای استان همدان جواز حضور در رقابت های لیگ دسته دوم امیدهای کشور را بدست آورد.

تیم فوتبال امید های پاس همدان برای اولین بار قهرمان رقابت های لیگ برتر امید های استان همدان شد و جواز حضور در لیگ دسته دوم امید های کشور را به دست آورد.

رقابت های لیگ برتر امید های استان همدان از ماه گذشته با شرکت تیم های پاس همدان، الوند همدان، شهرداری همدان و شهرداری ملایر به صورت دوره ای آغاز شد که تیم پاس توانست در مجموع سه دیداربا کسب هفت امتیاز قهرمان این دوره از رقابت ها شود و به لیگ دسته دوم امید های کشور صعود کند.

تیم پاس در دیدار های خود به ترتیب الوند همدان را با نتیجه هفت بر صفر شکست داد، ملایر را با نتیجه سه بر صفر برد، مقابل شهرداری همدان یک بر یک به تساوی رسید و در نهایت با هفت امتیاز عنوان قهرمانی امیدهای استان همدان را تصاحب کرد.

امیر رحیمی بازیکن تیم پاس همدان نیز با شش گل زده قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

داور ملایری در مسابقات تکواندوی بین المللی دهه فجر قضاوت می کند

رضا صفرخانیان داور تکواندوی ملایری به عنوان داور بین المللی تکواندو در مسابقات بین المللی دهه فجر قضاوت خواهد کرد.

براساس این گزارش، مسئول هیئت تکواندوی ملایر و مسئول کمیته مسابقات استان همدان از سوی فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی برای قضاوت در این مسابقات دعوت شد.

رضا صفرخانیان تاکنون یک بار به عنوان داور نمونه کشوری در مسابقات قهرمانی، دو بار داور نمونه لیگ های فدراسیون و سال 91 نیز به عنوان داور نمونه لیگ نقش جهان شناخته شده است.

گفتنی است مسابقات بین المللی تکواندوی دهه فجر دیماه سال جاری در خانه تکواندوی فدراسیون تکواندو برگزار می شود.

نتایج مسابقات والیبال فامنین اعلام شد

این رقابتها به مناسبت هفته بسیج و از پنجم آذر ماه یکم دیماه به صورت دوره ای در سالن ورزشی امام علی (ع) برگزار شد.

در این رقابتها 11 تیم با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم منتخب فامنین، تیم وحدت و تیم مقاومت یک به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

مراسم اختتامیه این رقابتها با حضور مسئولین شهرستان، هیئت والیبال فامنین و مدیر اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار و از برترینها تجلیل شد.

انتخابات هیئت فوتبال همدان با حضور کفاشیان برگزار می شود

مجمع انتخابات هیئت فوتبال همدان پنجشنبه هفته جاری هفتم دی ماه با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشور برگزار می شود.

این انتخابات ساعت 10 صبح همین هفته با حضور اعضای مجمع در سالن اجتماعات ورزشگاه شهدای قدس شهر همدان انجام می شود.

مجمع انتخابات هیئت فوتبال همدان قرار بود نیمه دوم ماه گذشته برگزار شود که نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشور در تماس تلفنی این انتخابات را به تعویق انداخت.

نصرالله ملکی و محمد عیوقیان دو کاندیدای انتخابات هیئت فوتبال همدان هستند.

عباس صوفی رئیس فعلی هیئت فوتبال استان همدان به دلیل مشغله کاری از حضور دوباره در این انتخابات خودداری کرد.

حضور تیم ژیمناستیک همدان در مسابقات چند جانبه

تیم ژیمناستیک استان همدان به مسابقات چند جانبه اعزام شد.

براساس این گزارش، تیم ژیمناستیک استان همدان برای شرکت در مسابقات چند جانبه کرمانشاه در چهار رده سنی از دیروز به مدت دو روز به کرمانشاه اعزام شد.

این تیم 15 نفره به مربیگری امین ملکی و سرپرستی مجید شیری در این مسابقات حاضر می شود.

اعزام سه جودوکار تویسرکانی به مسابقات مدعیان جوانان کشور

سه جودو کار تویسرکانی به مسابقات مدعیان جوانان کشور اعزام شدند.

براساس این گزارش، علی عبدالمالکی، حسن عبدالمالکی و علی نوروزی سه جودو کار تویسرکانی به مسابقات مدعیان جوانان کشور اعزام شدند.

این افراد از روز قبل به مدت دو روز به این مسابقات اعزام شدند.

این مسابقات در تهران برگزار می شود.

مهاجم ملوان به الوند پیوست

مهران جعفری مهاجم تیم لیگ‌برتری ملوان انزلی با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال الوند پیوست.

این مهاجم 27 ساله که سابقه حضور چند‌ساله در لیگ‌برتر و ملوان را دارد با قراردادیدو و نیم ساله به الوند پیوست تا در نیم‌فصل دوم این تیم را همراهی کند.

در راستای تقویت تیم الوند و هموار شدن راه صعود چند بازیکن نیز در تیررس این تیم قرار دارند.

قهرمان خاورمیانه به همدان بازگشت

بانوی قهرمان مسابقات پینگ‌پنگ چهارمین دوره بازی‌های پیوند اعضای خاورمیانه در میان استقبال پرشور همشهریان به زادگاهش بازگشت.

بهاره بیگی در رشته پینگ پنگ انفرادی مقام اول و نشان طلای رده سنی 18 تا 29 را به دست آورد.

وی با موفقیت در این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در بلغارستان و مسابقات قهرمانی جهان در آفریقای جنوبی مردادماه سال1392، به اردوی تیم ملی دعوت شد.

در مجموع تیم ملی پیوند اعضای ایران با کسب 13 نشان طلا، 4 نشان نقره و یک نشان برنز به مقام قهرمانی چهارمین دوره بازی‌های پیوند اعضای خاورمیانه دست یافت و خود را برای مسابقات جهانی در آفریقای جنوبی آماده کرد.

در این دوره از رقابت‌ها 144 ورزشکار از 11 کشور حضور داشتند.

کوهنوردان همدانی در پیمایش غار قلعه‌کرد آبگرم

تیم باشگاه کانون کوهنوردان به پیمایش غار قلعه‌کرد آبگرم می‌روند.

تیم باشگاه کانون کوهنوردان برای پیمایش غار قلعه‌کرد آبگرم به شهرستان آبگرم می‌روند.

این تیم هشت نفره به مربیگری و سرپرستی امیر پاینده‌انور غار قلعه را پیمایش می‌کنند.