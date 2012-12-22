قم باید پایلوت سبک زندگی اسلامی کشور باشد

حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سبک زندگی اسلامی یک مسئله بسیار مهم، گسترده و متنوع است و باید اهل فن این مبحث را موشکافی کنند.



ایجاد سبک زندگی اسلامی نیاز به تامین بودجه کافی دارد



وی با اشاره به اینکه اغلب اندیشمندان و کارشناسان ایجاد فرایندهای زندگی سالم در قم ساکن هستند، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم زیرساخت های زندگی مطلوب را رصد کنیم باید مبانی و تعاریف جدیدی مطرح شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشریح مبانی و مواد زندگی اسلامی گفت: علما و فقهای اهل فن باید ابتدا مشخص کنند؛ زندگی چیست، زیرشاخه های آن کدام است و منابع صالحه آن از کجا تامین می شود.



وی گفت: زیرساخت‌ها و شاخه‌های سبک زندگی آنقدر زیاد است که باید برای هرکدام بودجه خاص در نظر گرفت.



حجت الاسلام آشتیانی با اعلام این مطلب که کمیسیون فرهنگی مجلس درصدد تامین بودجه برای سبک زندگی اسلامی مدنظر مقام معظم رهبری است، بیان داشت: باید در موضوعاتی مانند: تجارت، معماری، امور فرهنگی و هنری و... طرح و برنامه اسلامی داشته باشیم.



طلاب حوزه علمیه سربازان سبک زندگی اسلامی هستند



وی با تاکید براینکه باید نظریات مقام معظم رهبری در سبک زندگی اسلامی تامین شود، گفت: ما در کمیسیون فرهنگی هم از لحاظ تامین بودجه و هم از جهت محتوا سازی در حال انجام طرح هایی هستیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یکی از راههای ترویج سبک زندگی اسلامی را تبلیغ و تبیین راهکارهای آن دانست و گفت: یکی از کارهای خوبی که حوزه علمیه انجام داده ایجاد و گسترش رشته تخصصی تبلیغ است که می تواند زندگی مطلوب اسلامی را احیا و ترویج کند.



وی با تاکید براینکه طلاب سربازان سبک زندگی اسلامی هستند، افزود: طلاب به عنوان سفیران تبلیغ می توانند در شهرها و روستاها بهترین راهکارهای دستیابی به سبک زندگی اسلامی را ترویج و تبیین کنند.

