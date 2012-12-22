ایران تنها همکار سازمان جهانی بهداشت در زمینه هاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زواره ای افزود: بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران جز یکی از انستیتو پاستورهای جهان محسوب می شود و در این شبکه جایگاه رفیعی دارد.

وی افزود: در زمانی که در ایران، درمان و پیشگیری از هاری بسیار ضروری به نظر می آمد این مرکز به وسیله پزشکان و دامپزشکان و با کمک کشور فرانسه این مرکز شکل گرفت.

رئیس بخش تحقیقات و رفرانس هاری تصریح کرد: در سالهای بعد به علت تحقیقات بسیار ارزنده ای که این بخش از خود نشان داد در سال 1355 به عنوان مرکز همکاری با سازمان بهداشت جهانی برای تحقیقات و رفرانس هاری شناخته شد.

زواره ای خاطرنشان کرد: در سال 2012 این بخش نیز به مدت 4 سال تا اول اکتبر سال 2016 میلادی مجوز را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرد که در خاورمیانه به عنوان بخش همکاری کننده با سازمان بهداشت جهانی به کار خود ادامه دهد.