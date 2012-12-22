اعتراض دانشجویان به تغییر نام یک رشته/ دریافت مطالبات از وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز عده ای از دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی عمران عمران برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در اعتراض به تغییر نام و سرفصلهای این رشته به مهندسی اجرایی از ترم جدید، مقابل وزارت علوم برای دریافت مطالباتشان از دفتر گسترش وزارت علوم تجمع کردند.

یکی از این دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که از این ترم برایشان پیش آمده به ارائه پاره ای توضیحات پرداخت و گفت: پس از آنکه دفترچه انتخاب رشته مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 91 دانشگاه آزاد منتشر شد، ما کدرشته 209 که در واقع همان رشته تکنولوژی عمران بود، انتخاب کردیم اما در توضیحات این رشته قید شده بود که عنوان آن به مهندسی اجرایی تغییر یافته است ولی هیچ اشاره ای به تغییر سرفصلها و مواد درسی این رشته نشده بود.

وی افزود: پس از شروع ترم جاری تحصیلی و گذشتن دو هفته از کلاسهای درس، متوجه شدیم تمام سرفصلها و مواد درسی این رشته همانند عنوان آن تغییر کرده و عملاً واحدهایی به ما تدریس می شود که هیچ کاربردی برای رشته ما ندارد، از سوی دیگر محاسبات از این رشته که یکی از مهمترین ارکان مهندسی عمران است، حذف شد.

به گفته این دانشجو، با حذف این درس و تغییر عنوان مهندسی عمران به مهندسی اجرایی عملاً نه تنها نظام مهندسی ما را به عنوان دانش آموخته مهندسی عمران قبول ندارد بلکه این رشته هنوز در مقطع کارشناسی ارشد هم راه اندازی نشده است.

یکی دیگر از این دانشجویان معترض، به خبرنگار مهر اعلام کرد که این رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاههای غیردولتی نیز تغییر کرد که با اعتراض دانشجویان، رئیس سازمان سنجش به دانشگاههای غیردولتی اعلام کرد: " با توجه به اینکه موضوع تغییر عنوان رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران به کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران پس از ثبت نام و شرکت داوطلبان در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 به این سازمان( سنجش) ابلاغ شده است، تغییر عنوان رشته تحصیلی مورد نظر در آزمون سال 1391 منتفی بوده و در آزمون سال 92 در این زمینه اقدام خواهد شد. بنابراین عنوان صحیح رشته قبولی پذیرفته شدگان کد رشته های امتحانی 209(گرایش 2) و 232 با در نظر گرفتن رشته امتحانی ثبت نامی آنان در آزمون سال 91، به ترتیب همان کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران و کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران است و ضرورت دارد که پذیرفته شدگان کدرشته های امتحانی مذکور، در پایان تحصیلات دوره کارشناسی ناپیوسته با عنوان مربوط به کدرشته امتحمانی خود دانش آموخته شوند.

در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 92، عنوان رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران حذف خواهد شد و پذیرش دانشجو صرفاً تحت عنوان کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران صورت می گیرد."

به گفته این دانشجو، این مصوبه تنها به دانشگاههای غیردولتی ابلاغ شد در حالیکه دانشجویان این رشته در دانشگاه آزاد هم شامل مصوبه مذکور می شوند و تاکنون از سوی وزارت علوم این مصوبه به دانشگاه آزاد ابلاغ نشده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که تغییر نام و سرفصلهای این رشته برای دانشجویان به همراه دارد، افزایش تعداد واحدهای کارگاهی و همچنین شهریه تحصیلی آنان است.

دانشجوی دیگری درباره شهریه تحصیلیشان تاکید کرد: در حالیکه شهریه تحصیلی رشته مهندسی عمران تنها 600 هزارتومان بود، در ترم جاری تنها شهریه ثابت این رشته 600 هزارتومان اعلام شده است.

دانشجویان واحدهای تهران جنوب، پرند و شهرک قدس دانشگاه آزاد در حالیکه پلاکاردهای " اعتراض " و " آینده ما در گرو تصمیمات مسئولان وزارت علوم است"، امروز صبح در مقابل ساختمان وزارت علوم تجمع کردند.

مدیر کل گسترش وزارت علوم با حضور در میان دانشجویان و پاسخ دادن به سوالات آنها، با تغییر نام مجدد این رشته به مهندسی تکنولوژی عمران در سال تحصیلی جاری موافقت کرد و مقرر شد این رشته از سال تحصیلی آینده تغییر یابد.