عواقب طرحهای ضدسوری/ تبدیل سوریه به پناهگاه امن تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات پنجشنبه گذشته ولادیمیر پوتین در این باره که "پایان جنگ سوریه مهم تر از سرنوشت بشار اسد است" نوشت : سقوط بشار اسد هدف مهم دولت آمریکا است، اما این هدف در مقایسه با هدف دیگر که همان توقف برنامه هسته ای ایران است، کمرنگ شده است.

رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته از تلاش روسیه برای یافتن روش پایدار برای پایان دادن به خشونتها در سوریه و جلوگیری از فروپاشی این کشور عربی خبر داد و گفت : به دنبال منافع خود در قبال سوریه نیستیم.

این رسانه آمریکایی در ادامه می نویسد: با توجه به آنکه چین و روسیه نقش حیاتی را در مذاکرات هسته ای ایران ایفا می کنند، در حقیقت سقوط بشار اسد به نحوی که این دو کشور از آن مطلع نباشند، یک "پیروزی وتدی" است که چنین پیروزی در نهایت به شکست منجر می شود.

بر اساس این گزارش همکاری آمریکا با پوتین می توانست در شورای امنیت سازمان ملل متحد مثمر ثمر باشد، زیرا مخالفت روسیه با طرح های ابتکاری ایالات متحده درباره حمله 2011 ناتو به لیبی بسیاری از تلاشهای دیپلماتیک واشنگتن را تضعیف کرد.

این رسانه آمریکایی همچنین ادعا می کند که همکاری نزدیک واشنگتن با پوتین می توانست باعث محدود شدن نقش ایران در قبال سوریه و توقف برنامه هسته ای ایران شود.

نیویورک تایمز در ادامه با اشاره به اینکه سقوط دولت اسد به معنای پایان مشکلات در سوریه نیست، از کشته شدن 100 هزار نفر پس از سقوط صدام خبر می دهد.

این رسانه آورده است در حقیقت سقوط دولت بشار اسد و نظامی کردن سوریه، همانند اقدامی که جرج بوش در عراق انجام داد، به احتمال زیاد تنها باعث افزایش ناآرامی ها و خونریزی در سوریه و ایجاد پناهگاهی امن برای تروریست ها همانند افغانستان در دهه 90 می شود.

نیویورک تایمز با طرح این ادعا که دوران حکومت بشار اسد به سر آمده و آمریکا باید سیاست خود را در قبال سوریه تدوین کند، می نویسد: جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به عراق که فضای امنیتی در آن برقرار نیست و افغانستان که پناهگاه تروریست ها است، باید هدف اصلی آمریکا در سوریه پس از بشار اسد باشد.

این رسانه آمریکا در ادامه مطلب فوق خاطر نشان می کند: درصورتیکه دولت باراک اوباما آمادگی لازم را برای تفکر در این زمینه داشته باشد، روسیه نیز می تواند به کمک آمریکا بشتابد و رویکرد مشترکی را در قبال سوریه اتخاذ کند.

نیویورک تایمز در ادامه فاش می کند که آمریکا تنها به نحوی حاضر به همکاری با چین و روسیه است که در راستای اعمال سیاست های واشنگتن و بدون هیچ خروجی قابل توجه باشد. این مسئله سبب خشم کرملین شده است.

این رسانه در ادامه با اشاره به طرح پرسش هایی درباره قابلیت های مخالفان سوری و دیدگاه آمریکا در این باره ابراز تردید کرده است و می نویسد: آیا مقامات آمریکایی واقعا معتقدند که مخالفان سوری قابلیت اداره کشور را دارند یا نه؟ آیا (گروه موسوم) به ارتش سوریه آزاد می تواند باعث برقراری امنیت در سوریه شود یا خیر؟ البته نکته مهم این است که دولت آمریکا باید مانع نفوذ عربستان سعودی و قطر در دوران پس از بشار اسد شود.

نیویورک تایمز اذعان دارد عربستان سعودی و قطر در سوریه دخالت مستقیم دارند و با فرماندهان شورشیان، از جمله تروریست ها، ارتباط دارند.

در پایان این مطلب آمده که به نظر می رسد روسیه تنها در شرایطی حاضر به تعامل با آمریکا در این موضوع است که برخی از مقامات هوادار بشار اسد -به خصوص در ارتش- بر سرکار باقی بمانند.